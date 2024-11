A los besos en un video, Wanda Nara y L-Gante confirmaron su romance: "Te amo"

Mientras charlaban con los usuarios que participaban de la transmisión, Elian hizo una picante apuesta. “Si llegamos a los 50 mil en el vivo, le como la boca acá no más”, dijo.

Pocos minutos llegaron a los 40 mil usuarios en una transmisión. Pese a no haber llegado a la meta, el músico no lo dudó y la besó. “Si no llegaste a 50″, le dijo Wanda entre risas. Y él retrucó: “Bueno, es que no aguanté más”.

Después de esta situación, la conductora de Bake Off Famosos sorprendió al preguntarle directamente: “¿Me amás?”, y el cantante respondió con la misma pregunta, argumentando que siempre le tocaba contestar primero a él. “Te amo”, terminó soltando ella, momento en el que él le dio otro beso.

l-ganta wanda nara

Horas antes de que protagonicen este episodio, Wanda Nara y L-gante brindaron una nota a LAM, donde aprovecharon para blanquear su romance. Mientras estaban en la camioneta, el notero se acercó para obtener declaraciones.

“¿Podemos decir que ya está confirmada la relación?”, fue la pregunta que el cronista le hizo a la mediática, y sin vueltas, ella respondió con un contundente "si".

Esto no tardó en viralizarse en las redes sociales y desatar todo tipo de comentarios por parte de los usuarios, ya que días atrás, la mediática había dejado en claro que estaba intentando recomponer su relación con Mauro Icardi, quien volverá al país en los próximos días y se sabrá cómo continúa la novela.