Martín Cirio anunció un show en Huracán y sorprendió con el salto más grande de su carrera
El influencer presentará “La Noche de Martina 2” en el estadio de Parque Patricios tras agotar funciones en arenas.
Martín Cirio confirmó uno de los proyectos más ambiciosos de toda su carrera: realizará un show en el estadio de Club Atlético Huracán y la noticia revolucionó a sus seguidores en redes sociales.
El espectáculo llevará el nombre de “La Noche de Martina 2” y se realizará el próximo 14 de noviembre en Parque Patricios, barrio con el que Cirio mantiene un vínculo muy especial desde su infancia.
La noticia fue anunciada por el propio influencer a través de un video publicado en sus redes sociales, donde además dejó en claro la dimensión emocional que tiene este nuevo paso dentro de su carrera artística. “Quiero que conozcan el barrio que me vio crecer”, expresó durante el anuncio, que rápidamente se volvió viral entre sus fanáticos.
El salto de convocatoria llamó especialmente la atención porque Cirio venía de consolidarse en formatos cada vez más grandes luego de agotar múltiples funciones en el Arena de Buenos Aires durante 2025. Ahora, directamente, apostará a un estadio de fútbol para uno de los eventos más importantes de su trayectoria.
Aunque todavía no trascendieron demasiados detalles sobre el formato del espectáculo, se espera una propuesta atravesada por el humor, el streaming, la interacción con el público y el estilo descontracturado que convirtió a “La Faraona” en uno de los fenómenos digitales más populares de Argentina.
El crecimiento de Martín Cirio y el fenómeno “La Faraona”
En los últimos años, Martín Cirio logró construir una comunidad extremadamente fiel en redes sociales y plataformas de streaming gracias a su estilo irreverente, sus comentarios filosos sobre la cultura pop y una conexión muy particular con sus seguidores.
Tras su regreso a la actividad pública luego de años atravesados por polémicas y cancelaciones en redes, el influencer consiguió recuperar convocatoria y posicionarse nuevamente como una de las figuras más comentadas del mundo digital argentino.
Ese crecimiento también comenzó a trasladarse al vivo. Sus shows fueron aumentando de escala progresivamente hasta llegar ahora al estadio de Huracán, un escenario reservado habitualmente para recitales internacionales y eventos masivos.
Las entradas para “La Noche de Martina 2” ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Planout y los valores varían según la ubicación elegida dentro del estadio.
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