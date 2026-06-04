Martín Cirio anunció un show en Huracán y sorprendió con el salto más grande de su carrera

sirio huracan

El crecimiento de Martín Cirio y el fenómeno “La Faraona”

En los últimos años, Martín Cirio logró construir una comunidad extremadamente fiel en redes sociales y plataformas de streaming gracias a su estilo irreverente, sus comentarios filosos sobre la cultura pop y una conexión muy particular con sus seguidores.

Tras su regreso a la actividad pública luego de años atravesados por polémicas y cancelaciones en redes, el influencer consiguió recuperar convocatoria y posicionarse nuevamente como una de las figuras más comentadas del mundo digital argentino.

Ese crecimiento también comenzó a trasladarse al vivo. Sus shows fueron aumentando de escala progresivamente hasta llegar ahora al estadio de Huracán, un escenario reservado habitualmente para recitales internacionales y eventos masivos.

Las entradas para “La Noche de Martina 2” ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Planout y los valores varían según la ubicación elegida dentro del estadio.