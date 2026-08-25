Maxi López sorprendió al sumarse al fenómeno de "farmear aura" con una inesperada ocurrencia

La tendencia incluso salió del ámbito virtual y empezó a generar competencias presenciales, en las que dos personas se enfrentan mediante poses, movimientos y gestos mientras un público determina quién logró proyectar mayor presencia.

La reacción de sus seguidores

La particular versión de Maxi López rápidamente generó comentarios entre sus seguidores. Algunos celebraron que el exjugador se apropiara del fenómeno sin intentar replicarlo de manera literal y destacaron justamente el componente humorístico de su interpretación.

“Entendiste todo” y “Sos el uno” fueron algunas de las reacciones que recibió la publicación. Incluso Evangelina Anderson se sumó a los comentarios con un mensaje breve y contundente: “Sos el uno”.