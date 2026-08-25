Maxi López sorprendió al sumarse al fenómeno de "farmear aura" con una inesperada ocurrencia
Maxi López se hizo eco de una de las tendencias que circulan en redes y le imprimió un sello propio, entre poses, humor y una factura de grasa.
Maxi López volvió a mostrar su costado más descontracturado en redes sociales al participar de la tendencia de “farmear aura”, un fenómeno que nació en Internet y que rápidamente pasó a formar parte del vocabulario cotidiano de las nuevas generaciones.
El exfutbolista publicó un video grabado en un camarín, frente a un espejo. Allí comenzó realizando algunas de las poses y gestos asociados al fenómeno viral, mientras jugaba con la cámara y con su propia imagen.
Sin embargo, la escena tomó otro rumbo cuando López decidió incorporar un elemento completamente inesperado. En lugar de continuar con la performance, agarró una factura de grasa y empezó a comerla frente a la cámara. “Esto es farmear aura”, dijo con naturalidad. El mensaje que acompañó la publicación terminó de completar la broma: “Farmeando aura a mi estilo. Espero que esto no vea la nutri”.
Qué significa “farmear aura”
La expresión combina dos conceptos provenientes de universos diferentes. “Farmear” deriva del inglés farming, una palabra habitual en los videojuegos para describir la repetición de determinadas acciones con el objetivo de conseguir recursos, experiencia o puntos.
“Aura”, en cambio, comenzó a utilizarse en las redes para referirse al carisma, la presencia, la seguridad o el magnetismo que una persona consigue transmitir. De esa combinación surgió la idea de “farmear aura”: realizar acciones que permitan sumar, de manera imaginaria, puntos de personalidad o estilo.
La tendencia incluso salió del ámbito virtual y empezó a generar competencias presenciales, en las que dos personas se enfrentan mediante poses, movimientos y gestos mientras un público determina quién logró proyectar mayor presencia.
La reacción de sus seguidores
La particular versión de Maxi López rápidamente generó comentarios entre sus seguidores. Algunos celebraron que el exjugador se apropiara del fenómeno sin intentar replicarlo de manera literal y destacaron justamente el componente humorístico de su interpretación.
“Entendiste todo” y “Sos el uno” fueron algunas de las reacciones que recibió la publicación. Incluso Evangelina Anderson se sumó a los comentarios con un mensaje breve y contundente: “Sos el uno”.
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