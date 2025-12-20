Maxi López rememoró la drástica decisión que tomó para evitar que Wanda Nara revisara su teléfono

Durante la charla, el conductor le preguntó si alguna vez había llegado al límite de negarse a entregar su celular. Fue entonces cuando López relató, sin filtros, la situación vivida en Italia: "Yo vivía en Génova, jugaba en la Sampdoria, y ella tenía a veces esos ataques de celos, ¿viste? Y yo vivía en un hermoso penthouse divino enfrente del mar. Estaba hablando con mi representante en ese momento, que encima nos estábamos medio peleando. Era un departamento, dos pisos, y ella baja, sale a la terraza donde estaba hablando por teléfono y me hizo una escena de celos", comenzó relatando.