Maxi López rememoró la drástica decisión que tomó para evitar que Wanda Nara revisara su teléfono
El exjugador evocó uno de los episodios más conflictivos de su relación con la conductora y contó el motivo por el que luego lamentó la reacción que tuvo
Con el correr del tiempo, la relación entre Maxi López y Wanda Nara atravesó todos los estados posibles. El enfrentamiento feroz que marcó su separación inicial dio paso, años más tarde, a un vínculo mucho más cordial, al punto de que hoy comparten pantalla en la actual temporada de MasterChef Celebrity (Telefe), donde ella conduce el ciclo y él participa como concursante.
En ese contexto, este viernes se emitió una entrevista al exfutbolista en Juego Chino (Telefe), en la que rememoró uno de los cruces más intensos que tuvo con la madre de sus hijos y las consecuencias que derivaron de aquel episodio.
Durante la charla, el conductor le preguntó si alguna vez había llegado al límite de negarse a entregar su celular. Fue entonces cuando López relató, sin filtros, la situación vivida en Italia: "Yo vivía en Génova, jugaba en la Sampdoria, y ella tenía a veces esos ataques de celos, ¿viste? Y yo vivía en un hermoso penthouse divino enfrente del mar. Estaba hablando con mi representante en ese momento, que encima nos estábamos medio peleando. Era un departamento, dos pisos, y ella baja, sale a la terraza donde estaba hablando por teléfono y me hizo una escena de celos", comenzó relatando.
"Y yo encima que estaba recaliente porque me peleaba con mi representante, que esto y lo otro. 'Dame el teléfono', me dijo. '¿Querés el teléfono?', le digo. Bueno, anda a buscarlo. E hice ¡Pum! Al mar. Y yo lo miraba y digo: ¿Qué hice? Pero, ¿viste? O sea, entre el huracán Wanda, podía pasar todo a un tsunami en un segundo, ¿viste? Y dije: Bueno, se va. Y se fue el teléfono. Y no, sí, terrible, muy peligroso. Muy peligroso, ese huracán es terrible'", reveló.
Finalmente, el exjugador reconoció que el impacto real llegó instantes después, cuando tomó conciencia de lo ocurrido: “Era lo último en que pensaba el teléfono. Cuando pensé, después de dos segundos que termina la pelea con ella, digo: Era en esa época que vos tenías todo en el teléfono, la agenda, el chip, todo. Digo: '¿Qué hice?' Y me fui y me quedaba mirando al mar: 'A ver, ¿me tiro o no me tiro?'”, cerró entre risas al recordar la escena.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario