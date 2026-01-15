Florencia de la V rompió el silencio tras los polémicos dichos de Maxi López: "Me da pena"

En esa misma línea, profundizó su postura sobre el contexto en el que se dio el comentario: “Pero lo que si me pasa con estas situaciones es que vos lo ves y todos tratan de salir de ahí pero para mi no tuvo mala intención. Yo lo veo con cero mala intención de decir nada malo. O sea, las chicas le dijeron que soy mujer y yo me identifico como mujer, así que...”.

Florencia también remarcó que este tipo de intercambios suelen darse con frecuencia en los contenidos de streaming: “Estas son charlas tontas que se dan en streaming todo el tiempo, pero yo de verdad no veo mala intención, no me parece que sea para tanto”.

Finalmente, reflexionó sobre el impacto que tienen estas discusiones y el modo en que se amplifican: “Y creo que los medios que lo levantaron... no se si no hay noticias o lo que fuera, pero no es para compartir, teniendo en cuenta las cosas que me han dicho. En este caso, esto es color pero lo que si sirve es que la gente automáticamente se dio cuenta y empezaron a decirle de todo. Entonces, tácitamente está instalado”.

“Si tengo que decir realmente lo que me provoca, es que me da pena. Porque, siempre, lo que termina dejando situaciones como esta es que vulnera a un colectivo que ya está super vulnerado”, concluyó Flor de la V.

¿Qué dijo Maxi López de Flor de la V?

El exfutbolista participa de la edición de verano de Sería Increíble, el ciclo que se emite por Olga desde Mar del Plata, junto a Nati Jota, Toto Kirzner y Noelia Custodio. En ese contexto distendido, una consigna al aire terminó generando repudio.

Todo ocurrió este jueves, cuando a Maxi López le consultaron si alguna vez había besado a otro hombre. “¿Maxi, le diste picos o besos a varones?”, le preguntó Nati Jota. “Yo soy un poco old school”, respondió el exmarido de Wanda Nara, dando a entender que nunca lo hizo por considerarse “anticuado” o de otra generación.

Mientras que en la transmisión se mostraba la recordada imagen del beso entre Claudio Paul Caniggia y Diego Maradona en La Bombonera, tras el triunfo de Boca Juniors ante River Plate por 4-1 en 1996, la periodista volvió a insistir: “Bueno, si le dieras a alguien... ¿a quién preferís? Dale, Maxi, pensalo. ¿A quién le darías un beso?”.

La respuesta de López fue la que encendió la controversia: “No tendría que ser solo masculino... A Florencia de la V, por ejemplo”. De inmediato, Nati Jota reaccionó y marcó un límite: “¡Nooo, me mato! ¡No, Maxi! ¡No es por ahí y tampoco de es de la Vega, es de la V! ¡Es mujer y le mandamos un saludo porque es una capa total!”.

El fragmento del programa se viralizó de inmediato y provocó una ola de críticas contra Maxi López, a quien los usuarios acusaron por su comentario transfóbico hacia la conductora de Los profesionales de siempre (El Nueve).

“Qué desastre, qué manera de atrasar”, “¡Ay, por favor! ¡Que nefasto esté tipo! ¡Sáquenlo ya!”, “Vuélvanlo a guardar”, “Y supuestamente estamos deconstruidos”, fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron en las redes.