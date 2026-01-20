A qué hora dan hoy martes la gala de MasterChef Celebrity: vuelve uno de los participantes más queridos

Rusherking: Fue el primero en asegurar su regreso tras ganar el desafío de la gala del domingo. El cantante se impuso con el mejor plato y fue el primer "delantal blanco" de la revancha.

Esther Goris: La actriz logró su pase en la gala definitiva del lunes. Su reingreso fue uno de los momentos más comentados, no solo por su desempeño culinario, sino por su efusivo festejo que terminó con una caída accidental junto a Julia Calvo.