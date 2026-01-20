A qué hora dan hoy martes la gala de MasterChef Celebrity: vuelve uno de los participantes más queridos
Con el regreso de Maxi López al certamen culinario, la pantalla de Telefe volverá a tener una emocionante emisión del reality este martes. Los detalles.
Tras el repechaje, MasterChef Celebrity (Telefe) vuelve a su actividad normal, con el flamente regreso de Maxi López, quien viajó a Suiza para presenciar el nacimiento de su cuarto hijo varón llamado Lando.
Con la conducción de Wanda Nara y la atenta mirada del exigente jurado compuesto por Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui, el certamen culinario sigue adelante con los participantes que aún están en carrera.
Quiénes volvieron/ingresaron a la competencia tras el repechaje
Los famosos que lograron su lugar en el balcón son:
Rusherking: Fue el primero en asegurar su regreso tras ganar el desafío de la gala del domingo. El cantante se impuso con el mejor plato y fue el primer "delantal blanco" de la revancha.
Esther Goris: La actriz logró su pase en la gala definitiva del lunes. Su reingreso fue uno de los momentos más comentados, no solo por su desempeño culinario, sino por su efusivo festejo que terminó con una caída accidental junto a Julia Calvo.
Emilia Attias: La última eliminada antes del repechaje tuvo su revancha rápida. Fue elegida por el jurado en la definición final de la noche del lunes, superando a Sofía Martínez en la última instancia.
A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity
La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este martes, desde las 22 horas, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
