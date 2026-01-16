Maxi López habló con Flor de la V: "Le pedí perdón y ella está tranquila"
El exfutbolista reveló que mantuvo una charla con la conductora tras los dichos que generaron polémica.
Maxi López quedó envuelto en una polémica debido a un comentario sobre Flor de la V. El exfutbolista reveló que ya habló con la conductora y aclaró las cosas.
“No había ánimos de polémica. Es más, esta mañana hablé con Flor y le expliqué que no soy polémico ni quiero entrar en ese terreno porque no soy así y me llevo bien con todos”, expresó el exfutbolista.
“Le dije que muchas cosas las tiran fuera de contexto y no es lo que yo quiero compartir. Lo importante es que hablamos y me deja tranquilo que ella está tranquila. Hablamos por mensaje, lo importante es que está todo bien”, cerró sobre el tema,
Respecto a su nuevo rol en el streaming, agregó: “Yo estoy empezando en esto y si me equivoco, pido perdón, y si alguien se sintió ofendido, pido perdón, no es lo que quiero. Muchas veces digo cosas y no son las ideas que quise compartir. Trato de adaptarme a este formato nuevo, para mí. Soy un pibe que entiendo como fundamental ser educado”.
Flor de la V: “Para mí no tuvo mala intención”
La conductora habló tras los dichos de Maxi en el streaming de Olga y le puso paños fríos a la situación: “Para mí lo dijo como una humorada, como un chiste tonto, me parece”.
En esa misma línea, profundizó: “Lo que si me pasa con estas situaciones es que vos lo ves y todos tratan de salir de ahí, pero para mí no tuvo mala intención. Yo lo veo con cero mala intención de decir nada. O sea, las chicas le dijeron que soy mujer y yo me identifico como mujer, así que...”.
¿Qué dijo Maxi López de Flor de la V?
El exfutbolista participa de la edición de verano de Sería Increíble junto a Nati Jota, Toto Kirzner y Noelia Custodio. En ese contexto distendido, una consigna al aire terminó generando polémica.
Todo ocurrió el jueves, cuando a Maxi López le consultaron si alguna vez había besado a otro hombre. “¿Maxi, le diste picos o besos a varones?”, le preguntó Nati Jota. “Yo soy un poco old school”, respondió el exmarido de Wanda Nara, dando a entender que nunca lo hizo por considerarse “anticuado” o de otra generación.
La periodista volvió a insistir: “Bueno, si le dieras a alguien... ¿a quién preferís? Dale, Maxi, pensalo. ¿A quién le darías un beso?”.
La respuesta de López fue la que encendió la controversia: “Bueno, prefiero, no se, qué te puedo decir... No sería solo masculino... Tendría que ser... A Florencia de la Vega por ejemplo”. De inmediato, Nati Jota reaccionó y marcó un límite: “ ¡No, me mato! ¡No es por ahí Maxi! Es una mujer Florencia de la V y le mandamos un saludo”.
