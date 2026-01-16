Maxi López habló con Flor de la V: "Le pedí perdón y ella está tranquila"

En esa misma línea, profundizó: “Lo que si me pasa con estas situaciones es que vos lo ves y todos tratan de salir de ahí, pero para mí no tuvo mala intención. Yo lo veo con cero mala intención de decir nada. O sea, las chicas le dijeron que soy mujer y yo me identifico como mujer, así que...”.

¿Qué dijo Maxi López de Flor de la V?

El exfutbolista participa de la edición de verano de Sería Increíble junto a Nati Jota, Toto Kirzner y Noelia Custodio. En ese contexto distendido, una consigna al aire terminó generando polémica.

Todo ocurrió el jueves, cuando a Maxi López le consultaron si alguna vez había besado a otro hombre. “¿Maxi, le diste picos o besos a varones?”, le preguntó Nati Jota. “Yo soy un poco old school”, respondió el exmarido de Wanda Nara, dando a entender que nunca lo hizo por considerarse “anticuado” o de otra generación.

La periodista volvió a insistir: “Bueno, si le dieras a alguien... ¿a quién preferís? Dale, Maxi, pensalo. ¿A quién le darías un beso?”.

La respuesta de López fue la que encendió la controversia: “Bueno, prefiero, no se, qué te puedo decir... No sería solo masculino... Tendría que ser... A Florencia de la Vega por ejemplo”. De inmediato, Nati Jota reaccionó y marcó un límite: “ ¡No, me mato! ¡No es por ahí Maxi! Es una mujer Florencia de la V y le mandamos un saludo”.

maxi lópez polémico