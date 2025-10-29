Maxi López reveló que decidió rechazar una propuesta que le había hecho Wanda Nara: "Sabe cómo moverse"
El exfutbolista generó sorpresa al contar que, durante su matrimonio, la conductora le propuso asumir el rol de su representante.
En medio de su paso por MasterChef Celebrity, Maxi López volvió a captar la atención mediática con una anécdota que involucra a su exesposa, Wanda Nara. El exfutbolista reveló una propuesta inesperada que ella le hizo cuando todavía estaban casados y que él rechazó sin dudarlo.
La confesión surgió durante una charla en el streaming Reaccionamos en vivo, conducido por Grego Rossello y Nati Jota. Allí, López fue consultado sobre si ya conocía el costado empresario de Wanda en aquellos años. “Sí, estuvo esa propuesta”, respondió con una sonrisa, dejando entrever la sorpresa del momento.
Al recordar cómo se dio aquella conversación, Maxi relató con humor: “Había terminado contrato con mi representante y ella me dijo: ‘De ahora en adelante te puedo representar yo’. Le contesté ‘no, Wanda’. Fue un ‘no’ rotundo”.
Entre risas, el exjugador añadió una definición que rápidamente se volvió viral: “Olvidate, si Wanda ve una veta, va. Si ve luz, va”, comentó, en alusión al olfato y la determinación de la empresaria para detectar oportunidades.
A pesar del rechazo, López no dudó en reconocer el empuje de su exmujer. “Ella siempre trabajó, siempre estuvo activa. Yo le decía: ‘Gorda, vos ocupate de tus cosas, que del fútbol me encargo yo’. Cada uno tenía su espacio”, sostuvo, destacando la dinámica que mantenían como pareja.
Durante la charla, Nati Jota recordó que con el paso del tiempo Wanda consiguió cumplir aquel objetivo al representar a su actual esposo, Mauro Icardi. “Le cerró contratos importantes, eso es sabido”, mencionó la periodista, a lo que Maxi replicó con tono entre irónico y elogioso: “Sí, pero creo que es un combo. El jugador es el mejor representante de sí mismo. Igual, no hay que quitarle mérito a la gringa: cuando ve el hueso, lo aprovecha al máximo”.
Aunque ya llevan años separados, la historia entre Maxi López y Wanda Nara continúa despertando curiosidad. Hoy, ambos siguen caminos muy distintos: él se enfoca en su nueva etapa en televisión y su familia, mientras ella se consolida como empresaria, conductora y figura internacional.
