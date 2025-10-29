Maxi López reveló que decidió rechazar una propuesta que le había hecho Wanda Nara: "Sabe cómo moverse"

Durante la charla, Nati Jota recordó que con el paso del tiempo Wanda consiguió cumplir aquel objetivo al representar a su actual esposo, Mauro Icardi. “Le cerró contratos importantes, eso es sabido”, mencionó la periodista, a lo que Maxi replicó con tono entre irónico y elogioso: “Sí, pero creo que es un combo. El jugador es el mejor representante de sí mismo. Igual, no hay que quitarle mérito a la gringa: cuando ve el hueso, lo aprovecha al máximo”.

Aunque ya llevan años separados, la historia entre Maxi López y Wanda Nara continúa despertando curiosidad. Hoy, ambos siguen caminos muy distintos: él se enfoca en su nueva etapa en televisión y su familia, mientras ella se consolida como empresaria, conductora y figura internacional.