Qué dijo Maxi López tras dejar de seguir a Wanda Nara

Le preguntaron si había dejado de seguir a Wanda en Instagram y Maxi contestó entre muecas de risas: "Hubo momentos en los que nos seguíamos, en otros momentos no. O sea, es la rutina normal".

Para finalizar, López se refirió a su vínculo con Mauro Icardi, con quien sabemos que a pesar de los años no se lograron limar asperezas "Es la misma situación de siempre, él tiene su relación con Wanda, yo tengo mi relación con mis hijos. Me encanta estar cerca de mis hijos, eso es lo único que me interesa".