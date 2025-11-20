"Maxton Hall": Damian Hardung y Harriet Herbig Matten revelan detalles exclusivos de la temporada 2

maxton hall 2

Anticipando el lanzamiento y el clímax de la segunda temporada, en minutouno.com tuvimos acceso exclusivo a las voces de sus protagonistas. Damian Hardung (James) y Harriet Herbig Matten (Ruby) compartieron con nosotros sus perspectivas sobre la evolución de sus personajes, la dificultad de rodar escenas de tanto peso emocional y el futuro incierto de la pareja. Estas declaraciones arrojan luz sobre la intensa química que trasciende la pantalla y ofrece a los fans una mirada íntima detrás de escena de este drama juvenil que no deja de sorprender.

"James está luchando por la estabilidad, como todos nosotros, también necesita puntos de referencia, algo en la vida a lo que pueda aferrarse", comienza diciendo Damian Hardung, el intérprete de James y quien le supo dar un carácter especial al personaje creado por Mona Kasten en sus libros. Además, el actor continuó hablando del dramático golpe del destino que vive al final de la primera temporada este personaje que sigue encantando fanáticos alrededor del mundo y cuenta con un crecimiento emocional descomunal en esta segunda edición.

Pregunta: La primera temporada termina con un dramático golpe del destino para James. ¿Fue difícil para ti interpretar y expresar el dolor por la muerte de su propia madre?

Damian Hardung: "Lo hermoso es: cuanto más salgo de mi zona de confort, mayor es el potencial de autodescubrimiento después. Estoy increíblemente orgulloso de la segunda temporada. Todo el equipo se entregó al rodaje con una energía increíble para hacer que esta temporada sea aún más especial".

Pregunta: James está bajo mucha presión en lo que respecta a su desarrollo profesional. ¿Cómo abordaste el conflicto interno de James, el de equilibrar las expectativas de los demás y su deseo de auto realización?

Damian Hardung: "James está luchando por la estabilidad. Como todos nosotros, necesita puntos de referencia, algo en la vida a lo que pueda aferrarse. Sus propias visiones de futuro no le ayudan porque simplemente no existen. Cuando la madre, el amor y el padre desaparecen, entonces la amenaza del vacío interior aparece. Salir de eso de nuevo, encontrarse a sí mismo de nuevo, esa es su gran tarea en la segunda temporada".

Pregunta: ¿Cuánto tienes que distanciarte emocionalmente de tu papel, o a veces te llevas cosas a casa contigo?

Damian Hardung: "Cuanto más intensamente engañas al cuerpo para que sienta una emoción, más tiempo la recuerda. Y luego puedes intentar racionalizarla para deshacerte de ella, pero según mi experiencia, lo que ayuda principalmente es ofrecerle al cuerpo contra-impulsos. Desconectar los sentimientos es algo que no he aprendido —afortunadamente— y no quiero hacer en absoluto. Más bien, se trata de aceptar que vienen y se van. Y luego extiendo una invitación precisamente a aquellos sentimientos que también deseo en mi vida privada".

Pregunta: ¿En qué momentos Ruby fue particularmente cercana a ti, y dónde quizás tuviste dificultades con ella y sus decisiones?

Harriet Herbig-Matten: "Ruby es más cercana a mí en su dolor y sus conflictos. Especialmente en la segunda temporada, se trata de que Ruby establezca límites y sane, de dejar ir a alguien. La decisión de Ruby en el Episodio 1 de estar allí para James después de todo el daño que él le causó, puedo entenderla en términos de sus sentimientos, pero racionalmente tuve dificultad para comprenderla. Pero creo que gran parte de eso es también autoprotección".

Pregunta: Después de que la primera temporada ya fuera un éxito tan grande, ¿tuviste diferentes sentimientos y diferentes expectativas de ti misma al filmar la segunda temporada?

Harriet Herbig-Matten: "Lo describiría como presión positiva. Para mí, el éxito de la primera temporada fue una gran motivación para continuar filmando. Quiero darlo todo por el papel de nuevo y crear algo que los fans puedan amar. Y creo que esta motivación se puede ver en cada departamento, en cada papel".

Pregunta: ¿Cómo te preparas para las escenas emocionales? ¿Tienes algún ritual?

Harriet Herbig-Matten: "Afortunadamente, eso me resulta relativamente fácil. Se siente como un botón que puedo pulsar en mi cabeza. El desafío más grande es salir de esas emociones después. Pero me ayuda salir de la emoción después de cada toma, no permanecer en el papel demasiado tiempo, de lo contrario toma el control sobre mí mismo".