La temporada 2 de "Maxton Hall" rompe un nuevo récord en Prime Video
La segunda temporada de la serie alemana ya tiene cuatro episodios disponibles y es un completo furor. Conocé cuál es el nuevo récord que batió.
La segunda temporada de la serie alemana Maxton Hall alcanzó el puesto número uno a nivel mundial en en Prime Video a menos de un mes de su lanzamiento. Esto es porque Flix Patrol confirmó que, tras la llegada de los primeros 3 episodios el pasado 7 de noviembre, la historia protagonizada por Damian Hardung y Harriet Herbig Matten se convirtió en la serie principal en 42 mercados clave, incluidos EE. UU., Reino Unido, Alemania, Francia, Australia, Italia, España y Canadá.
Asimismo, por si esto fuera poco, también fue el programa más importante en los EE. UU. todos los días desde el domingo y también entró entre los tres primeros en 51países, incluido Argentina. Esto marca la mejor actuación para una temporada que regresa dentro de los tres días desde el debut de la temporada 3 del éxito de Prime Video “The Summer I Turned Pretty”.
La primera temporada de Maxton Hall se convirtió rápidamente en un fenómeno global, capturando a la audiencia con la intensa dinámica de "enemies to lovers" entre la aplicada y ambiciosa Ruby Bell y el arrogante heredero, James Beaufort. Su historia, ambientada en la élite de un prestigioso internado, cerró con un quiebre dramático que dejó a los fans a la espera de una resolución y, sobre todo, una evolución.
La segunda temporada profundiza en las consecuencias emocionales de ese final, obligando a ambos protagonistas a enfrentar sus demonios personales y familiares. Esta nueva entrega se enfoca menos en el juego superficial de la seducción y más en el crecimiento personal de Ruby y James. Para Ruby, significa reafirmar su ambición académica y proteger su futuro mientras lidia con el dolor y la traición. Para James, el foco está en su transformación, forzado a madurar y a desmantelar las estructuras tóxicas de su vida para demostrar que su amor es genuino y que su crecimiento es irreversible, influyendo decisivamente en sus respectivos caminos de autodescubrimiento.
Por otro lado hay que recordar que la primera temporada de Maxton Hall se convirtió en una sensación mundial, lo que llevó a la luz verde inmediata para la temporada 2 - el programa también se renovó para una tercera temporada antes del lanzamiento de la segunda parte -. Con esta temporada emocional y llena de crecimiento para cada personaje, Prime Video informó que la serie tuvo la primera semana de mayor audiencia global para un producto original internacional de la plataforma.
Desde el lanzamiento de la temporada uno en mayo de 2024, Maxton Hall se ha posicionado como el programa número uno en Prime Video en 82 países y dentro del top 10 en 112 países, según FlixPatrol. También estuvo en el top 10 del servicio on demand todos los días en al menos un país, incluidos más de 500 días en el top 10 en su hogar, Alemania.
Algo que, sin dudas, deja un buen augurio para la tercera temporada que está prevista para el próximo año cerrando así la historia de Ruby y James, la cual lanzó a la fama mundial a Damian Hardung y Harriet Herbig Matten.
