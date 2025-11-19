La temporada 2 de "Maxton Hall" rompe un nuevo récord en Prime Video

Desde el lanzamiento de la temporada uno en mayo de 2024, Maxton Hall se ha posicionado como el programa número uno en Prime Video en 82 países y dentro del top 10 en 112 países, según FlixPatrol. También estuvo en el top 10 del servicio on demand todos los días en al menos un país, incluidos más de 500 días en el top 10 en su hogar, Alemania.

Algo que, sin dudas, deja un buen augurio para la tercera temporada que está prevista para el próximo año cerrando así la historia de Ruby y James, la cual lanzó a la fama mundial a Damian Hardung y Harriet Herbig Matten.