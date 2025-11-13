"Belén", la película de Dolores Fonzi seleccionada para el Oscar, llega a Prime Video
Con Camila Plaate como protagonista este es un film social, pero devastador que está plagado de justicia. Conocé todos los detalles.
Si hay algo que logró Dolores Fonzi a lo largo de los años es explorar todas sus facetas actorales. En este tiempo la hemos visto brillar en drama, comedia y hasta romance, pero lo más audaz fue correrse del protagónico que tan bien le quedaba para estar detrás de cámaras. Es que la actriz comenzó su carrera como directora con "Blondi" e hizo algo alucinante, pero definitivamente la práctica se hace al andar y con "Belén" superó todas las expectativas.
La película, protagonizada por Camila Plaate se estrenó en cines el pasado 18 de septiembre y fue un completo éxito en su recorrido mundial. Lo cierto es que no solo fue un estreno Nacional, sino que también a nivel mundial, "Belén" dejó al cine argentino en lo más alto. La realidad es que el cine argentino encontró en Dolores Fonzi a una de sus voces más potentes y necesarias.
"Belén" es una película que marca un antes y un después por su audacia y su profunda mirada sobre un caso que fue pilar en la lucha por la legalización del aborto. El prólogo de la película nos traslada a San Miguel de Tucumán en 2014, para narrar, con la crudeza del realismo, los acontecimientos reales que marcaron la vida de una joven.
Belén, como se la conocería para proteger su identidad, llega a un hospital con un intenso dolor abdominal y sufre un aborto espontáneo, sin ser consciente siquiera de su embarazo. Lo que sigue es un calvario: la criminalización automática e instantánea, un juicio injusto y una condena por homicidio agravado. Su caso se transformó en un símbolo de las injusticias del sistema y en un punto de quiebre para el movimiento de la marea verde.
Con la participación, claro, de la abogada Soledad Deza que buscó, lucho e instó a la justicia a hacerse cargo de una condena injustificada y por fuera del ámbito legal. Un personaje que, sin dudas, solo una impulsora de esta ley podría interpretarla con tanta entereza como lo es Fonzi. "Belén", realmente es una historia sobre una abogada que, movida por la justicia, hace algo por una persona a la que no conoce, y esa acción solitaria adquiere un alcance que llega hasta la conciencia colectiva de todo un país.
Y ahora, finalmente, todo un país podrá disfrutarla porque ya se encuentra disponible en Prime Video. Desde este viernes 14 de noviembre y después de un recorrido exitoso que la llevó a ser la elegida por la Academia de cine argentino como la elegida para competir en los Premios Oscar, la película ya se puede ver desde casa.
Mirá la entrevista de minutouno.com con Laura Paredes y Camila Plaate.
