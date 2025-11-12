Prime Video reveló cuándo estrena "Dímelo Bajito", la nueva adaptación de Mercedes Ron

El foco de esta expansión se centra ahora en la trilogía Dímelo, y su primer libro, "Dímelo Bajito", es la próxima adaptación en llegar. La historia de la saga se distingue por presentar a los hermanos Di Bianco, Thiago y Taylor, cuyas vidas vuelven a cruzarse de forma explosiva con la de Kamila Hamilton. El libro original maneja con maestría el concepto de la tensión acumulada y los amores no resueltos a lo largo de los años. Thiago, el recuerdo del primer beso; Taylor, el protector incondicional. La trama de "Dímelo Bajito" se adentra en cómo su inesperado regreso sacude la "perfecta" vida de Kami, forzándola a confrontar que ya no es la niña inocente de antes y que solo ellos parecen tener la llave para romper su coraza.