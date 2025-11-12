Prime Video reveló cuándo estrena "Dímelo Bajito", la nueva adaptación de Mercedes Ron
La nueva película de Prime Video que abre la segunda trilogía de Mercedes Ron ya tiene fecha de estreno y primer tráiler. Los detalles.
Mercedes Ron pasó de ser un fenómeno literario en la plataforma Wattpad a convertirse en una auténtica máquina de éxitos para el streaming, especialmente para Prime Video. La autora argentina, con su inigualable talento para crear dramas juveniles intensos, consolidó su universo narrativo, que se caracteriza por explorar pasiones complejas, triángulos amorosos cargados de tensión y personajes con historias de fondo dolorosas. Tras el éxito rotundo de la trilogía Culpables, cuya adaptación cinematográfica batió récords, Prime Video estableció una alianza estratégica con la escritora, ahora conocida como The House of Ron, que garantiza la transposición a la pantalla de sus sagas más aclamadas.
El foco de esta expansión se centra ahora en la trilogía Dímelo, y su primer libro, "Dímelo Bajito", es la próxima adaptación en llegar. La historia de la saga se distingue por presentar a los hermanos Di Bianco, Thiago y Taylor, cuyas vidas vuelven a cruzarse de forma explosiva con la de Kamila Hamilton. El libro original maneja con maestría el concepto de la tensión acumulada y los amores no resueltos a lo largo de los años. Thiago, el recuerdo del primer beso; Taylor, el protector incondicional. La trama de "Dímelo Bajito" se adentra en cómo su inesperado regreso sacude la "perfecta" vida de Kami, forzándola a confrontar que ya no es la niña inocente de antes y que solo ellos parecen tener la llave para romper su coraza.
La adaptación cinematográfica de "Dímelo Bajito" generó gran expectación al ser la sucesora natural de la trilogía Culpables. En ese sentido, Prime Video acaba de confirmar su estreno y lanzó el tráiler oficial, revelando al elenco que dará vida a esta icónica historia. Con Alicia Falcó (Kami), Fernando Lindez (Thiago) y Diego Vidales (Taylor) a la cabeza, la película promete capturar la esencia del new adult de Mercedes Ron. Además, este lanzamiento es solo el inicio, ya que la segunda entrega, Dímelo en secreto, está en producción, y las adaptaciones de la duología Enfrentados (Marfil y Ébano) también han finalizado su rodaje, consolidando el dominio de The House of Ron en el género.
Todos los detalles de "Dímelo Bajito"
Prime Video anunció que su próxima película original española, "Dímelo Bajito", se estrenará en exclusiva y con un formato de lanzamiento global, siguiendo el patrón de éxito de la plataforma.
-
Fecha de estreno: La película estará disponible a partir del 12 de diciembre.
Protagonistas y reparto principal:
-
Kami: Alicia Falcó (Las buenas compañías)
Thiago: Fernando Lindez (Élite)
Taylor: Diego Vidales (Nudes)
El reparto se completa con figuras conocidas como Celia Freijeiro (Chiara), Patricia Vico (Anne) y Andrés Velencoso (Tino), entre otros.
-
Sinopsis oficial: Kamila Hamilton creía tener su vida bajo control hasta que los hermanos Di Bianco regresan para poner su mundo de cabeza. Thiago, su primer beso de hace siete años, y Taylor, quien siempre la protegió, sacuden la vida de Kami. Ella ya no es la niña inocente que conocieron, y desde que se fueron, nadie ha podido realmente llegar a ella. Nadie, excepto ellos. La pregunta es si Kami podrá resistirse a Thiago y qué sucederá cuando Taylor comience a mirarla de manera diferente.
Otras adaptaciones de Mercedes Ron en producción: "Dímelo Bajito" marca la continuación de The House of Ron. La segunda película de la saga, Dímelo en secreto, ya está en producción, y las adaptaciones de la duología Marfil y Ébano (saga Enfrentados) ya han finalizado su rodaje y se estrenarán próximamente en Prime Video.
