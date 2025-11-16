Prime Video confirmó cuándo llega la temporada 2 de "Fallout" y estrenó el tráiler oficial
Basada en una de las franquicias de videojuegos más importantes, la serie de Prime Video confirmó su regreso y la incorporación de Macaulay Culkin.
Prime Video ha liberado el tráiler oficial y un nuevo conjunto de imágenes de la esperada segunda temporada de su exitosa serie, Fallout. La próxima entrega, compuesta por ocho episodios, tiene previsto su estreno para el 17 de diciembre de 2025, con la emisión de un nuevo capítulo semanal hasta su final de temporada el 4 de febrero de 2026. La serie se estrenará de forma exclusiva en la plataforma, abarcando más de 240 países y territorios.
El tráiler, descrito como épico, muestra secuencias cargadas de acción trepidante, la aparición de criaturas mutadas y emocionantes misterios que se desarrollarán en el desolado yermo (wasteland). La segunda temporada retomará los eventos inmediatamente después del impactante final de la primera entrega, llevando al público en un peligroso viaje a través del yermo del Mojave hasta la emblemática ciudad postapocalíptica de New Vegas.
La aparición de Macaulay Culkin y las cifras de éxito
El adelanto de la nueva temporada no solo confirmó la continuación de la trama, sino que también reveló dos grandes incorporaciones al elenco: el actor y comediante Kumail Nanjiani y el reconocido Macaulay Culkin.
Fallout es una producción de Kilter Films, con la supervisión de los productores ejecutivos Jonathan Nolan y Lisa Joy. Además, Geneva Robertson-Dworet y Graham Wagner se desempeñan como productores ejecutivos, creadores y showrunners.
Hasta la fecha, la primera temporada de Fallout ha sido un fenómeno global, reuniendo a más de 100 millones de espectadores a nivel mundial, lo que la posiciona entre los tres títulos más vistos en la historia del servicio de streaming. Para quienes deseen ponerse al día, todos los episodios de la primera temporada ya se encuentran disponibles en Prime Video.
La historia de Fallout
Basada en una de las franquicias de videojuegos más icónicas de todos los tiempos, Fallout es esencialmente la historia de quienes tienen y los que no tienen en un mundo donde ya casi no queda nada por poseer. La narrativa se sitúa doscientos años después del apocalipsis, cuando los gentiles habitantes de los refugios de lujo contra ceniza nuclear se ven forzados a regresar al infierno radiactivo que sus ancestros dejaron atrás. Allí descubren un universo increíblemente complejo, alegremente extraño y profundamente violento esperándolos.
La serie está protagonizada por Ella Purnell (Yellowjackets, Sweetpea), Aaron Moten (Emancipation, Father Stu), Walton Goggins (The White Lotus, The Righteous Gemstones), Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Moisés Arias (The King of Staten Island) y Frances Turner (The Boys), quienes regresan para continuar explorando este fascinante y peligroso mundo.
