Prime Video confirmó cuándo llega la temporada 2 de "Fallout" y estrenó el tráiler oficial

Hasta la fecha, la primera temporada de Fallout ha sido un fenómeno global, reuniendo a más de 100 millones de espectadores a nivel mundial, lo que la posiciona entre los tres títulos más vistos en la historia del servicio de streaming. Para quienes deseen ponerse al día, todos los episodios de la primera temporada ya se encuentran disponibles en Prime Video.

La historia de Fallout

Basada en una de las franquicias de videojuegos más icónicas de todos los tiempos, Fallout es esencialmente la historia de quienes tienen y los que no tienen en un mundo donde ya casi no queda nada por poseer. La narrativa se sitúa doscientos años después del apocalipsis, cuando los gentiles habitantes de los refugios de lujo contra ceniza nuclear se ven forzados a regresar al infierno radiactivo que sus ancestros dejaron atrás. Allí descubren un universo increíblemente complejo, alegremente extraño y profundamente violento esperándolos.

La serie está protagonizada por Ella Purnell (Yellowjackets, Sweetpea), Aaron Moten (Emancipation, Father Stu), Walton Goggins (The White Lotus, The Righteous Gemstones), Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Moisés Arias (The King of Staten Island) y Frances Turner (The Boys), quienes regresan para continuar explorando este fascinante y peligroso mundo.