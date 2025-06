"Maxton Hall": Prime Video reveló la fecha de estreno y teaser de la temporada 2

Después de conquistar corazones con su primera temporada, "Maxton Hall" se prepara para su regreso en Prime Video. La segunda parte de la historia de Ruby Bell y James Beaufort volverá a la plataforma en este 2025 y ya es oficial que se convirtió en una de las series favoritas de los espectadores. En especial, claro, porque es una de las pocas que consiguió estrenar su continuación a un año del lanzamiento de la primera sin tener que hacer que los fans anhelen conocer el desenlace de la trama que tiene como base los libros de Mona Kasten: "Save Me", "Save You" y "Save us".