Barrabrava: quiénes son las versiones jóvenes de los personajes en la temporada 2 de Prime Video

En esta nueva entrega, la serie profundiza en el desborde y la reconstrucción de César (Gastón Pauls) y el Polaco (Matías Mayer). En un mundo donde la traición es la moneda corriente y las alianzas se firman con sangre, ambos personajes se debaten entre la brutalidad del club y sus propias fracturas internas. Sin embargo, en medio del sálvese quien pueda que rige en Libertad del Puerto, hay un ancla emocional que permanece intacta y que define la verdadera brújula moral de estos hermanos: el vínculo materno. Gladys (Mónica Gonzaga) se erige como el único territorio sagrado que la violencia no puede profanar, un lazo indestructible que ambos respetan por sobre todas las cosas y que humaniza sus costados más salvajes.