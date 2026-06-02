Barrabrava: quiénes son las versiones jóvenes de los personajes en la temporada 2 de Prime Video
Matías Mayer y Gastón Pauls protagonizan la nueva temporada de "Barrabrava" en Prime Video, pero a ellos se sumaron las versiones jóvenes de sus personajes.
El pasado 22 de mayo Prime Video sumó a su catálogo "Barrabrava". La segunda temporada de la serie protagonizada por Matías Mayer y Gastón Pauls contó con un total de ocho episodios que ya se convirtieron en lo más visto de la plataforma. Esto es porque, no solamente terminó la espera de varios años para ver la continuación de la historia de César y el Polaco, sino que conocimos mucho más el trasfondo de estos personajes que están completamente enfrentados.
En esta nueva entrega, la serie profundiza en el desborde y la reconstrucción de César (Gastón Pauls) y el Polaco (Matías Mayer). En un mundo donde la traición es la moneda corriente y las alianzas se firman con sangre, ambos personajes se debaten entre la brutalidad del club y sus propias fracturas internas. Sin embargo, en medio del sálvese quien pueda que rige en Libertad del Puerto, hay un ancla emocional que permanece intacta y que define la verdadera brújula moral de estos hermanos: el vínculo materno. Gladys (Mónica Gonzaga) se erige como el único territorio sagrado que la violencia no puede profanar, un lazo indestructible que ambos respetan por sobre todas las cosas y que humaniza sus costados más salvajes.
Pero, para conocer mucho más sobre su creación, así como la forma en la que llegaron a ser violentos, fríos y calculadores, Jesús Braceras encontró una jugada perfecta: ir al pasado y ver sus versiones jóvenes. Tal es así que, para sumar adrenalina a esta narrativa, se sumaron nuevos actores interpretando a los mismos personajes, pero en su juventud.
Quiénes son las versiones jóvenes de los personajes de "Barrabrava"
El Polaco: Matías Mayer es la versión adulta y Teo Inama Chiabrando es la versión joven
César: Gastón Pauls es la versión adulta y Franco Rizzaro la versión joven
Miriam: Mica Riera es la versión adulta y Abril Schapo la versión joven
Enzo: Ángelo Mutti Spinetta es la versión adulta y Enzo Lombardi Fernández es la versión joven
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