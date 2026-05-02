"Me cuesta mucho": el dolor de Soledad Silveyra tras la muerte de Luis Brandoni

La actriz también compartió un episodio reciente que grafica el compromiso de ambos con el escenario. Durante una lesión que sufrió en plena temporada, fue el propio Brandoni quien la impulsó a seguir: “Yo hice funciones 10 días con Beto, él me decía: ‘¿Duele?’. ‘Mucho’. ‘Bueno, vamos, vamos, que el escenario cura todo, el escenario cura todo’”.

El relato tomó un tono aún más doloroso cuando se refirió al accidente que terminó con la vida del actor. “El sábado a la tarde él se cae. Estaba sentado en una sillita con ruedas, se cayó, se golpea la cabeza… Y ese golpe fue mortal”, contó con la voz quebrada.

Días después, Silveyra tuvo la oportunidad de despedirse, aunque no de la manera que hubiera querido: “Y nunca más lo volví a ver, porque el cajón estaba cerrado”, expresó.

Conmovida, volvió a resumir su sentir en una frase que atraviesa todo su testimonio: “Me cuesta mucho superarlo, lo extraño horrores”. Un reflejo del vínculo profundo que compartieron y de la huella que dejó Brandoni en quienes lo rodearon.