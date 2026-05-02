"Me cuesta mucho": el dolor de Soledad Silveyra tras la muerte de Luis Brandoni
La actriz recordó con emoción a su compañero de escena y compartió anécdotas íntimas que reflejan el profundo vínculo que los unía dentro y fuera del teatro.
La partida de Luis Brandoni, ocurrida el 20 de abril de 2026, dejó un vacío difícil de llenar en la escena teatral argentina. Entre quienes más sintieron su ausencia está Soledad Silveyra, con quien compartía escenario en la obra Quién es quién.
Desde Uruguay, donde se encuentra presentando el documental El último viaje a China, la actriz habló conmovida sobre el momento que atraviesa. En diálogo con FM del Sol, no pudo ocultar su tristeza: “Me cuesta mucho superarlo, lo extraño horrores”, confesó.
Durante su participación en el ciclo Aire Rico, Silveyra evocó distintos momentos compartidos con Brandoni y dejó ver la complicidad que tenían. Entre recuerdos, destacó el humor del actor al referirse a su carrera: “Beto decía: ‘No puede ser que mi carrera quede reducida a, a tres empanadas’”, en alusión a su icónico paso por Esperando la Carroza.
También resaltó la pasión que lo definía: “Beto tenía un amor por el teatro increíble. Siempre decía 'Si no hago teatro, me muero’”, recordó.
La actriz también compartió un episodio reciente que grafica el compromiso de ambos con el escenario. Durante una lesión que sufrió en plena temporada, fue el propio Brandoni quien la impulsó a seguir: “Yo hice funciones 10 días con Beto, él me decía: ‘¿Duele?’. ‘Mucho’. ‘Bueno, vamos, vamos, que el escenario cura todo, el escenario cura todo’”.
El relato tomó un tono aún más doloroso cuando se refirió al accidente que terminó con la vida del actor. “El sábado a la tarde él se cae. Estaba sentado en una sillita con ruedas, se cayó, se golpea la cabeza… Y ese golpe fue mortal”, contó con la voz quebrada.
Días después, Silveyra tuvo la oportunidad de despedirse, aunque no de la manera que hubiera querido: “Y nunca más lo volví a ver, porque el cajón estaba cerrado”, expresó.
Conmovida, volvió a resumir su sentir en una frase que atraviesa todo su testimonio: “Me cuesta mucho superarlo, lo extraño horrores”. Un reflejo del vínculo profundo que compartieron y de la huella que dejó Brandoni en quienes lo rodearon.
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