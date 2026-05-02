Nonpalidece brilló en La Trastienda y se prepará para la gira nacional
Los shows forman parte de su formato “Desenchufado”, una propuesta que reinterpreta sus canciones en clave más íntima.
Nonpalidece atraviesa uno de sus momentos más activos y celebrados. Luego de un marzo cargado de presentaciones que consolidaron el espíritu de su gira “Veranonpa”, el grupo se presentó el pasado 28 de abril con un show en el La Trastienda que volvió a demostrar su potencia en vivo.
La noche estuvo marcada por la conexión total con el público, en un ida y vuelta constante que sostuvo la energía de principio a fin. Con un repertorio sólido, la banda logró que cada tema sonara renovado, reafirmando su vínculo con un escenario que ya sienten como propio.
Pero lejos de frenar, Nonpalidece ya había anticipado un nuevo capítulo dentro de este gran presente: el regreso de “Nonpalidesenchufado”, su formato acústico. Este ciclo, que nació en 2008, propone una versión más íntima de su repertorio, donde las canciones se despojan del reggae tradicional para explorar otras texturas y emociones.
El 28 de abril, además de coincidir con el cumpleaños de Néstor, marcó el inicio de esta nueva etapa, que tuvo una de sus fechas más esperadas el 10 de mayo en La Trastienda, con entradas agotadas. Sin embargo, la propuesta continúa con dos presentaciones más en Buenos Aires y varias fechas ya confirmadas en el interior.
A 18 años de su creación, este formato sigue vigente y se transforma en una oportunidad para reencontrarse con su música desde otro lugar, más cercano y minimalista.
Próximas fechas de la gira “Nonpalidesenchufado”:
- 2/5 – Auditorio Sur (Temperley)
- 9/5 – Salón Tattersal (San Isidro)
- 16/5 – City Rock (Junín)
- 12/6 – Auditorio Oeste (Haedo)
- 13/6 – Brew House (Mar del Plata)
- 20/6 – Arena Sur (Pompeya)
- 4/7 – Jaguar Haus (Rosario)
- 7/8 – Mood Live (Neuquén)
Con este recorrido, Nonpalidece no solo celebra su historia, sino que sigue ampliando su alcance, llevando su música a nuevos escenarios y manteniendo intacta su conexión con el público.
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