Miranda! pone música a La Vuelta 2026 y anuncia una gira por España

El tema acompañará toda la competencia, que comenzará el 22 de agosto en Mónaco y finalizará el 13 de septiembre en Granada, funcionando como cortina musical tanto para los ciclistas como para la audiencia. La canción ya había tenido una destacada participación en el Benidorm Fest 2026, donde alcanzó el quinto puesto. En ese contexto, Juliana Gattas expresó: “Qué cápsula en el tiempo el Benidorm Fest, parece que fue ayer”, mientras que Ale Sergi celebró esta nueva oportunidad: “Estamos contentos porque ya sonó en el festival, pero con esta oportunidad, mucha gente la va a conocer y otros la van a re-escuchar. Yo no me imagino pedaleando al ritmo, pero sí a ellos pedaleando con la música”.