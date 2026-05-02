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Miranda! pone música a La Vuelta 2026 y anuncia una gira por España

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El dúo fue elegido para interpretar la canción oficial de la histórica competencia ciclista y suma nuevas fechas en su tour europeo, mientras sigue consolidando su impacto internacional.

Miranda! pone música a La Vuelta 2026 y anuncia una gira por España

Miranda! continúa expandiendo su alcance global con una serie de anuncios que marcan un gran momento en su carrera. Por un lado, su tema “Despierto amándote” fue seleccionado como la canción oficial de La Vuelta a España 2026, uno de los eventos deportivos más importantes del calendario internacional.

El tema acompañará toda la competencia, que comenzará el 22 de agosto en Mónaco y finalizará el 13 de septiembre en Granada, funcionando como cortina musical tanto para los ciclistas como para la audiencia. La canción ya había tenido una destacada participación en el Benidorm Fest 2026, donde alcanzó el quinto puesto. En ese contexto, Juliana Gattas expresó: “Qué cápsula en el tiempo el Benidorm Fest, parece que fue ayer”, mientras que Ale Sergi celebró esta nueva oportunidad: Estamos contentos porque ya sonó en el festival, pero con esta oportunidad, mucha gente la va a conocer y otros la van a re-escuchar. Yo no me imagino pedaleando al ritmo, pero sí a ellos pedaleando con la música”.

Además, durante su reciente paso por Madrid, el dúo participó del programa La Revuelta, donde ofreció versiones acústicas de “Despierto amándote”, “Perfecta” y “Tu misterioso alguien”, reafirmando su vigencia y conexión con el público español.

Embed - La Revuelta on Instagram: "TU MISTERIOSO ALGUIEN @mirandaenvivo ____ #LaRevuelta — El dúo @mirandaenvivo formado por los argentinos @julianagattas y @alejandrosergi presentan su gira de conciertos por España. “Despierto amándote” será la canción de La Vuelta 2026, tema con el que participaron en la pasada edición del @benidormfest_rtve Fechas de la gira: 07 de noviembre - PALMA DE MALLORCA (Es Gremi) 8 de noviembre - VALENCIA (Palau Alameda) 11 de noviembre - MADRID (Movistar Arena) 12 de noviembre - BARCELONA (Sant Jordi Club) 14 de noviembre - MÁLAGA #LaRevuelta, de lunes a jueves en abierto a las 21:40h en @la1_tve de @rtve y todos los programas completos en @rtveplay"
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Como parte de este crecimiento, Miranda! también confirmó nuevas fechas en España para noviembre, ampliando su gira y apostando a escenarios de mayor capacidad. El tour incluirá presentaciones en Palma de Mallorca, Valencia, Madrid, Barcelona y Málaga, consolidando su proyección en Europa.

Gira por España 2026:

  • 7 de noviembre – Palma de Mallorca
  • 8 de noviembre – Valencia
  • 11 de noviembre – Madrid
  • 12 de noviembre – Barcelona
  • 14 de noviembre – Málaga

Con estos anuncios, Miranda! refuerza su lugar como uno de los referentes del pop latinoamericano, llevando su música a nuevas audiencias y escenarios cada vez más importantes.

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