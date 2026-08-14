"Me voy con el corazón roto": el desgarrador mensaje de la ex de Alejandro Garnacho tras dejar su casa

García profundizó sobre la situación y dejó en claro que, desde su perspectiva, hizo todo lo que estaba a su alcance para evitar llegar a ese momento. “Y quizá eso sea lo que más duele: saber que hiciste todo lo que estaba en tu mano para evitar una despedida que nunca quisiste tener. Que intentaste sostener un hogar mientras las decisiones de otros terminaban poniendo fecha a vuestra salida”, agregó.

La influencer evitó mencionar directamente a las personas o situaciones a las que hizo referencia y no brindó detalles concretos sobre las circunstancias que provocaron su salida de la vivienda. Su mensaje, sin embargo, reflejó el impacto emocional que tuvo para ella tener que comenzar nuevamente junto a Enzo.

“Hoy perdemos una casa, pero no perdemos nuestro hogar”

En el tramo final de la publicación, García buscó transmitir una mirada de fortaleza pese al difícil momento que atraviesa. Su prioridad, según explicó, continúa siendo su hijo y la posibilidad de ofrecerle estabilidad y contención en esta nueva etapa. “Hoy perdemos una casa, pero no perdemos nuestro hogar”, escribió. Y completó: “Porque mientras pueda darle amor, seguridad y un lugar donde sentirse querido, seguiré construyéndolo una y otra vez”.

La expareja de Garnacho también reconoció que la situación le generó dolor, aunque aseguró que tiene la tranquilidad de haber hecho todo lo posible por preservar el hogar que había construido con Enzo. “Me voy con el corazón roto, sí, pero también con la tranquilidad de saber que hice todo lo que estaba en mi mano por nosotros. Lo demás, ya no dependía de nosotros. Y aunque hoy nos toque empezar de nuevo, sé que mientras nos tengamos el uno al otro, siempre tendremos un hogar”, concluyó.

La historia de Eva García y Alejandro Garnacho

García y Garnacho mantuvieron una relación durante varios años. Según distintos medios españoles e ingleses, la ruptura definitiva se produjo a mediados de 2025, después de una relación que había comenzado en agosto de 2020. Ambos se conocieron cuando tenían 15 años, durante la etapa en la que el futbolista todavía formaba parte del Atlético de Madrid.

Con el crecimiento de la carrera de Garnacho, la relación continuó a distancia durante diferentes períodos, mientras García viajaba a Manchester para acompañarlo durante su etapa en Inglaterra. La pareja tuvo a Enzo en noviembre de 2023, su único hijo. A lo largo de los años, ambos habían compartido diferentes momentos de su vida familiar a través de las redes sociales, además de participar en publicaciones y tendencias de TikTok.

La relación atravesó varias crisis y separaciones temporales antes de llegar a la ruptura definitiva. Durante ese período, Garnacho fue relacionado con diferentes mujeres, entre ellas la influencer española Ona Gonfaus y la creadora de contenido Lauri.

Con el tiempo, el delantero argentino, actualmente vinculado al Aston Villa en calidad de cedido, también mostró públicamente imágenes relacionadas con una nueva etapa sentimental. En una de sus publicaciones apareció una fotografía de Adriana Lobaz, modelo e influencer española, durante una salida al cine. Mientras tanto, García dejó de seguir a Garnacho en Instagram, un gesto que ya había realizado anteriormente durante otro conflicto de pareja.