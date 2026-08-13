Habló Pitty La Numeróloga tras el femicidio de Villa Devoto: qué vínculo tenía con la víctima
En Sálvese quien pueda, Pitty La Numeróloga se refirió al femicidio de Romina Calvo y reveló detalles de la relación que mantenía con la víctima.
Tras el femicidio de Romina Calvo ocurrido en Villa Devoto, una de las que quedó señaladas en la investigación fue Pitty La Numeróloga, quien decidió contar cómo había comenzado y cómo se desarrolló la relación que mantenía con la mujer asesinada.
Durante una entrevista en Sálvese quien pueda, el programa de América TV conducido por Yanina Latorre, la especialista recordó distintos momentos de su vínculo con Calvo y explicó cómo terminó incorporándose a su proyecto laboral. Según relató Pitty, el primer acercamiento se produjo varios años atrás, cuando Romina buscaba tener una oportunidad de trabajo junto a ella. La numeróloga aseguró que durante mucho tiempo la mujer intentó acercarse y demostrarle su interés.
"Y estuvo muchos años atrás mío, muchos años atrás mío, esperándome afuera, haciéndome un regalito dentro de sus posibilidades, llenándome de cariño", recordó. Tiempo después, Calvo volvió a contactarla con una propuesta concreta: quería adquirir una franquicia. Sin embargo, Pitty explicó que al consultar su situación financiera descubrió que no estaban dadas las condiciones para avanzar con ese proyecto.
"Ella vino hace un tiempo a pedirme una franquicia, entonces yo averigüe su situación crediticia y era irrecuperable. Ningún banco le iba a prestar, yo le dije: 'Mirá, yo no estoy en un momento ahora de financiarte un negocio porque me estoy yendo, prácticamente estoy trabajando en otra cosa, lo que puedo hacer es que te quedes en el equipo, no hay lugar para vos, quedate y en algún momento que haya la posibilidad de que vos puedas ser la protagonista, entrás y demás. Acá vas a cobrar igual, o sea, con mucho sacrificio, a lo mejor vas a tener que esperar unos días más que todos", relató.
A partir de esa conversación, Romina comenzó a desempeñarse en diferentes locales vinculados al emprendimiento. Con el tiempo, surgió una vacante en Caballito y Pitty decidió darle esa posibilidad.
"Ella empezó en un local, en otro, en otro, en otro, en otro y surgió que Caballito quedó libre, le digo bueno: 'Entrá acá a trabajar'. Y bueno, nos empezamos a dar cuenta que era la que más se destacaba, la que tenía el piso limpio, la que la gente le dejaba los regalos, la que atendía a la gente. El sábado me llamó llorando, tengo todos los chats para mostrar, yo el sábado enterré a mi hermano, entonces ella tenía esta particularidad que quería siempre hacerme saber que estaba comprometida y yo digo: 'Estoy ocupada ahora, pero después te llamo' y me dice: 'Estoy llorando'", sostuvo.
Según la numeróloga, Calvo se había ganado un lugar dentro del equipo por su dedicación y por el vínculo que lograba establecer con las personas que se acercaban al local.
Durante la entrevista, también surgió el nombre del hijo de Romina, quien se había comunicado con Pitty luego del crimen. Yanina Latorre le preguntó si conocía al joven y la especialista contó que había tenido la oportunidad de verlo poco tiempo antes.
"Hace un mes y medio yo fui al local a ver cómo estaba todo y estaba su hijo, el hijo espectacular, un chico de 21 años que la estaba acompañando, o sea, ella quería poner un nuevo local, quería poner un local en Beiró, que eso está alquilado y quería desarrollar ahí para que el hijo tuviera un trabajo, ella como le estaba yendo tan bien, quería tener la continuidad", explicó.
De acuerdo con sus palabras, Romina no solo proyectaba continuar trabajando dentro del emprendimiento, sino que también tenía la intención de ampliar su actividad y generar una oportunidad laboral para su hijo.
Ante una pregunta sobre cuándo había comenzado la relación entre ambas, Pitty volvió a recordar los primeros acercamientos de Calvo: "Y estuvo muchos años atrás mío, muchos años atrás mío, esperándome afuera, haciéndome un regalito dentro de sus posibilidades, llenándome de cariño".
El femicidio de Romina Calvo en Villa Devoto
Romina Calvo tenía 40 años y fue asesinada a puñaladas en la vivienda que compartía con su esposo, Walter Humberto Verón, de 56 años. Tras el ataque, el hombre escapó del domicilio y fue encontrado herido a unos 200 metros de la casa, luego de un intento de suicidio.
En el lugar del crimen, los investigadores encontraron una carta escrita por Verón, en la que hacía referencia a los conflictos que atravesaba con su pareja e intentaba responsabilizarla por la situación. Entre las frases que trascendieron del escrito aparece: “No la aguanto más, me quiere fuera de la casa”.
En esa misma carta, el hombre también mencionó a Pitty La Numeróloga, por lo que su nombre quedó incorporado a la investigación a partir de las acusaciones que Verón realizó en el escrito.
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