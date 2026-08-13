Habló Pitty La Numeróloga tras el femicidio de Villa Devoto: qué vínculo tenía con la víctima

"Ella empezó en un local, en otro, en otro, en otro, en otro y surgió que Caballito quedó libre, le digo bueno: 'Entrá acá a trabajar'. Y bueno, nos empezamos a dar cuenta que era la que más se destacaba, la que tenía el piso limpio, la que la gente le dejaba los regalos, la que atendía a la gente. El sábado me llamó llorando, tengo todos los chats para mostrar, yo el sábado enterré a mi hermano, entonces ella tenía esta particularidad que quería siempre hacerme saber que estaba comprometida y yo digo: 'Estoy ocupada ahora, pero después te llamo' y me dice: 'Estoy llorando'", sostuvo.

Según la numeróloga, Calvo se había ganado un lugar dentro del equipo por su dedicación y por el vínculo que lograba establecer con las personas que se acercaban al local.

Durante la entrevista, también surgió el nombre del hijo de Romina, quien se había comunicado con Pitty luego del crimen. Yanina Latorre le preguntó si conocía al joven y la especialista contó que había tenido la oportunidad de verlo poco tiempo antes.

"Hace un mes y medio yo fui al local a ver cómo estaba todo y estaba su hijo, el hijo espectacular, un chico de 21 años que la estaba acompañando, o sea, ella quería poner un nuevo local, quería poner un local en Beiró, que eso está alquilado y quería desarrollar ahí para que el hijo tuviera un trabajo, ella como le estaba yendo tan bien, quería tener la continuidad", explicó.

De acuerdo con sus palabras, Romina no solo proyectaba continuar trabajando dentro del emprendimiento, sino que también tenía la intención de ampliar su actividad y generar una oportunidad laboral para su hijo.

Ante una pregunta sobre cuándo había comenzado la relación entre ambas, Pitty volvió a recordar los primeros acercamientos de Calvo: "Y estuvo muchos años atrás mío, muchos años atrás mío, esperándome afuera, haciéndome un regalito dentro de sus posibilidades, llenándome de cariño".

El femicidio de Romina Calvo en Villa Devoto

Romina Calvo tenía 40 años y fue asesinada a puñaladas en la vivienda que compartía con su esposo, Walter Humberto Verón, de 56 años. Tras el ataque, el hombre escapó del domicilio y fue encontrado herido a unos 200 metros de la casa, luego de un intento de suicidio.

En el lugar del crimen, los investigadores encontraron una carta escrita por Verón, en la que hacía referencia a los conflictos que atravesaba con su pareja e intentaba responsabilizarla por la situación. Entre las frases que trascendieron del escrito aparece: “No la aguanto más, me quiere fuera de la casa”.

En esa misma carta, el hombre también mencionó a Pitty La Numeróloga, por lo que su nombre quedó incorporado a la investigación a partir de las acusaciones que Verón realizó en el escrito.