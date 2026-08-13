Tras blanquear su romance con Lolo Poggio, Nick Sicaro habló de Daniela Celis: "Me bloqueó"

Sobre el bloqueo, Nick confirmó que se enteró de la decisión de Daniela y que ambos llegaron a conversar al respecto: "Contó que me bloqueó de todos lados y yo lo hablé con ella".

La historia entre Nick Sicaro y Lolo Poggio

Mientras se conocían nuevos detalles sobre su vínculo con Daniela, Sicaro también habló del comienzo de su relación con Lolo Poggio. Según contó, la atracción entre ambos comenzó mucho antes de que decidieran mostrarse juntos públicamente.

"Con Lolo compartíamos mucho de noche, cuando la casa estaba muy tranquila y tomábamos mates. Nos gustábamos desde esa época", reveló al recordar su convivencia en Gran Hermano.

De acuerdo con su relato, aquella conexión quedó pendiente durante el reality y volvió a tomar fuerza una vez que ambos dejaron la casa. Con el tiempo, el vínculo se transformó en una relación que finalmente decidieron blanquear.

Julieta Poggio habló de la situación

El romance también despertó interés por la amistad entre Julieta Poggio y Daniela Celis. Ante las especulaciones sobre una posible tensión entre ellas, Julieta decidió aclarar cómo atravesaron la situación.

Durante una entrevista en Después que Todos (Resumido), la actriz aseguró que el tema fue hablado entre las personas involucradas y descartó que exista un conflicto.

"Que venga Lolo Poggio acá, ¿qué me dicen a mí? Posta que no hay ninguna situación de mierda. Está todo súper hablado".

Al ser consultada sobre si había existido incomodidad entre alguna de las partes, respondió de manera contundente: "En ninguna de las partes". Finalmente, Julieta dejó en claro que el nuevo romance no modificó la relación que mantiene con Daniela: "Nos re amamos entre las tres".