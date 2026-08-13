Aseguran que el padre de Tini Stoessel le hizo una sugerencia a la artista y provocó un estallido: qué le dijo

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se casan el próximo 19 de diciembre.

La supuesta interna familiar

Siempre según el relato de la periodista, aquella situación habría marcado un antes y un después en la relación de Tini con sus padres. Tauro señaló que el episodio habría sido el detonante de la tensión familiar que comenzó a trascender públicamente.

“Eso fue la gota que rebalsó el vaso. Dicen que por ese motivo habría sido la pelea con los padres de Tini. ¿Por qué viene el tema? Porque el patrimonio de Tini sería mucho mayor que el de De Paul", destacó.

La periodista también hizo referencia a algunos gastos vinculados con la pareja y aseguró: “De hecho, ayer cuando decían el avión privado y... Eso se lo pagó ella, no se lo pagó De Paul”.

De esta manera, la versión instala el supuesto desacuerdo por una división de bienes como uno de los motivos detrás del distanciamiento familiar, aunque se trata de información surgida en el marco de versiones periodísticas y no de una confirmación por parte de Tini Stoessel o su entorno.