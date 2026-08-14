Moria Casán se quebró al hablar de Sofía Gala: el emotivo reconocimiento a su hija como mamá

La conductora incluso recordó que, durante la crianza de Sofía, su actividad profesional hizo que no pudiera estar presente en algunas situaciones cotidianas. “Me emociona ver lo buena que sos como madre, hija”, insistió Moria, visiblemente conmovida.

La emoción de Moria Casán

La respuesta de Sofía Gala que tranquilizó a Moria

Sofía, lejos de reprocharle aquellas ausencias, buscó llevar tranquilidad y reivindicó las distintas formas de ejercer la maternidad. “Hiciste otras cosas, mami. Hay muchas maneras de ser mamá”, le respondió la actriz.

En medio de ese intercambio cargado de afecto, Moria recordó que alguna vez sí había cocinado para su hija: una hamburguesa. La respuesta de Sofía fue inmediata y también tuvo un tono entrañable: aseguró que todavía recuerda aquella preparación como “la mejor hamburguesa de mi vida”.

La charla llevó a Moria a revisar algunos recuerdos de la infancia de Sofía y a pensar en aquellas escenas que, pese al paso del tiempo, permanecen intactas en su memoria. “Cuando comías tu primera papilla te pusiste el plato en la cabeza y yo te estaba filmando y ahí dejé la filmación y empecé a estar con vos para no perder ese momento”, recordó.

La conductora explicó que en ese instante tomó una decisión que hoy considera significativa: dejar de registrar la escena con la cámara para poder disfrutarla plenamente.

“Creo que perdí ese video pero te pude seguir en ese momento porque sentía que me perdía lo mejor si te estaba filmando porque tenía que pensar en la máquina y me privaba de vos”, relató. Finalmente, Moria hizo una suerte de balance sobre su maternidad y reconoció que su profesión condicionó buena parte de la crianza de su hija.

“Mi trabajo hizo que no te pudiera llevar al colegio, te fui a buscar muchas veces pero nunca te llevé, traté de ser la mejor mamá posible”, concluyó, todavía sensibilizada por el intercambio con Sofía.