Moria Casán se quebró al hablar de Sofía Gala: el emotivo reconocimiento a su hija como mamá
La conductora protagonizó un momento de enorme sensibilidad junto a su hija y destacó la manera en que acompaña a sus hijos. “Te quiero felicitar por lo buena mamá que sos”, le dijo.
Moria Casán protagonizó un momento de profunda emoción al aire de La mañana con Moria mientras mantenía una charla telefónica con su hija, Sofía Gala. En medio de una conversación sobre la maternidad, la conductora no pudo contener las lágrimas y terminó haciendo una reflexión sobre su propio rol como madre.
Todo comenzó cuando Sofía contó que acababa de llevar a su hijo Dante al colegio. La anécdota cotidiana derivó en un inesperado reconocimiento de Moria, quien quiso destacar públicamente la dedicación de su hija con sus hijos Helena y Dante.
“Te quiero felicitar acá por lo buena mamá que sos”, expresó La One. Sofía, con su habitual bajo perfil, respondió: “Hago lo que puedo, como todas”. Pero Moria no coincidió con ella y profundizó en su elogio: “No, hacés todo lo que podés y mucho más. Desde chiquita que sos así, con cómo criaste a Helena y a Dante… perdón, voy a llorar”.
Ante la emoción de su madre, Sofía reaccionó con humor y complicidad: “Si querés llorar, llorá”.
Lejos de contenerse, Moria continuó hablando de la entrega cotidiana que observa en su hija. “Sos muy buena mamá y muchas veces ni dormís para llevar a tus hijos al colegio. Les hacés la sopa, el pan, ni los vas a comprar… yo nunca me levanté para hacerte una sopa”, reconoció entre lágrimas.
La conductora incluso recordó que, durante la crianza de Sofía, su actividad profesional hizo que no pudiera estar presente en algunas situaciones cotidianas. “Me emociona ver lo buena que sos como madre, hija”, insistió Moria, visiblemente conmovida.
La respuesta de Sofía Gala que tranquilizó a Moria
Sofía, lejos de reprocharle aquellas ausencias, buscó llevar tranquilidad y reivindicó las distintas formas de ejercer la maternidad. “Hiciste otras cosas, mami. Hay muchas maneras de ser mamá”, le respondió la actriz.
En medio de ese intercambio cargado de afecto, Moria recordó que alguna vez sí había cocinado para su hija: una hamburguesa. La respuesta de Sofía fue inmediata y también tuvo un tono entrañable: aseguró que todavía recuerda aquella preparación como “la mejor hamburguesa de mi vida”.
La charla llevó a Moria a revisar algunos recuerdos de la infancia de Sofía y a pensar en aquellas escenas que, pese al paso del tiempo, permanecen intactas en su memoria. “Cuando comías tu primera papilla te pusiste el plato en la cabeza y yo te estaba filmando y ahí dejé la filmación y empecé a estar con vos para no perder ese momento”, recordó.
La conductora explicó que en ese instante tomó una decisión que hoy considera significativa: dejar de registrar la escena con la cámara para poder disfrutarla plenamente.
“Creo que perdí ese video pero te pude seguir en ese momento porque sentía que me perdía lo mejor si te estaba filmando porque tenía que pensar en la máquina y me privaba de vos”, relató. Finalmente, Moria hizo una suerte de balance sobre su maternidad y reconoció que su profesión condicionó buena parte de la crianza de su hija.
“Mi trabajo hizo que no te pudiera llevar al colegio, te fui a buscar muchas veces pero nunca te llevé, traté de ser la mejor mamá posible”, concluyó, todavía sensibilizada por el intercambio con Sofía.
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