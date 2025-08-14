Megadeth anunció el final de su carrera musical
La banda confirmó que su último disco de estudio será el final de su carrera así como una gira que tienen programada para 2026.
La legendaria banda de thrash metal Megadeth ha confirmado una noticia que conmocionó a sus seguidores: su próximo disco de estudio será el último de su carrera. El anuncio fue realizado a través de un video en la cuenta de Instagram del grupo, en el que su icónica mascota, Vic Rattlehead, comunicó la decisión de manera directa y contundente.
En el video, Vic Rattlehead se dirige al público con un mensaje de despedida: «Soy Vic Rattlehead. Durante más de cuatro décadas he estado encadenado en silencio, pero el final exige mi voz. Está confirmado: el próximo álbum de estudio de Megadeth será el último. 40 años de metal forjado en acero, que terminarán en fuego. Y cuando llegue el nuevo año, la gira global de despedida. Has escuchado la advertencia. Ahora prepárate, ciber ejército. Mantente fuerte, mantente atento y encuéntrame en la primera línea.». Este anuncio se hizo público un día después de que la web de la banda activara un misterioso contador regresivo, acompañado de la frase «El final está cerca. Está claro como el cristal. Parte del plan maestro», un guiño a su clásico “Holy Wars… The Punishment Due”.
El nuevo y último álbum de la banda ha sido grabado bajo la producción de Chris Rakestraw, quien ya había trabajado con Megadeth en sus dos discos anteriores, The Sick, The Dying… And The Dead! y Dystopia. El material será lanzado a través del sello Tradecraft, propiedad del líder de la banda, Dave Mustaine, en asociación con BLKIIBLK.
La formación actual, considerada por muchos como una de las más sólidas de los últimos tiempos, está integrada por Dave Mustaine en voz y guitarra, Dirk Verbeuren en la batería, James LoMenzo en el bajo y Teemu Mäntysaari en la guitarra. La gira de despedida, programada para 2026, promete ser un recorrido por los 40 años de historia del grupo, desde su debut Killing Is My Business… And Business Is Good! hasta sus trabajos más recientes, consolidando el legado de una de las bandas más grandes del género.
