Megadeth anunció el final de su carrera musical

megadeth

El nuevo y último álbum de la banda ha sido grabado bajo la producción de Chris Rakestraw, quien ya había trabajado con Megadeth en sus dos discos anteriores, The Sick, The Dying… And The Dead! y Dystopia. El material será lanzado a través del sello Tradecraft, propiedad del líder de la banda, Dave Mustaine, en asociación con BLKIIBLK.

La formación actual, considerada por muchos como una de las más sólidas de los últimos tiempos, está integrada por Dave Mustaine en voz y guitarra, Dirk Verbeuren en la batería, James LoMenzo en el bajo y Teemu Mäntysaari en la guitarra. La gira de despedida, programada para 2026, promete ser un recorrido por los 40 años de historia del grupo, desde su debut Killing Is My Business… And Business Is Good! hasta sus trabajos más recientes, consolidando el legado de una de las bandas más grandes del género.