Megan Fox redobla la apuesta con un negocio al estilo OnlyFans

El abono mensual informado es de 19,99 dólares, aunque algunos contenidos podrían ofrecerse mediante compras adicionales. De esta manera, el negocio combina el modelo de suscripción con otras alternativas de monetización. La apuesta también representa un paso empresarial para Fox, que busca tener mayor control sobre su imagen, sus publicaciones y la relación comercial con su audiencia.

La frase de Megan Fox sobre el control de su imagen

Al presentar el proyecto, la actriz explicó que su decisión está relacionada con la posibilidad de que las mujeres tengan mayor control sobre su propia imagen y el alcance de su trabajo. "Durante décadas, a las mujeres se les ha dicho que la visibilidad es poder, mientras que otra persona es dueña de la plataforma, la audiencia o la imagen. Me interesa saber qué sucede cuando las mujeres controlan las tres cosas", expresó Fox en el comunicado de lanzamiento.

Tim Stokely, cofundador de Subs.com y una de las figuras detrás de OnlyFans, también destacó el papel de la actriz en el emprendimiento. Según explicó, Fox no se limita a publicar material, sino que participa en la construcción de la plataforma como socia.

La propuesta apunta a un modelo en el que artistas y figuras públicas puedan monetizar sus comunidades sin depender exclusivamente de las redes sociales tradicionales o de acuerdos publicitarios.