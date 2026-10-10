Megan Fox redobla la apuesta con un negocio al estilo OnlyFans
La actriz lanzó su página en Subs.com junto a Tim Stokely, uno de los creadores de OnlyFans, y se convirtió en copropietaria de la plataforma.
Megan Fox volvió a sacudir las redes sociales con una apuesta que combina sensualidad, exclusividad y negocios. La actriz estadounidense lanzó su propia página de contenidos por suscripción en Subs.com, una plataforma creada por Tim Stokely, uno de los responsables del nacimiento de OnlyFans, y se sumó al proyecto como copropietaria.
La protagonista de Transformers y El cuerpo de Jennifer presentó su nueva iniciativa con una serie de fotografías y videos que compartió en Instagram. La propuesta permitirá que sus seguidores accedan a publicaciones exclusivas, imágenes y material audiovisual que no estará disponible en sus canales habituales, además de ofrecer una vía de contacto más directa con la estrella de Hollywood.
La página oficial de la actriz se encuentra en meganfox.world, desde donde los usuarios pueden acceder a su espacio dentro de Subs.com. La suscripción mensual se ofrece por 19,99 dólares, con la posibilidad de acceder a contenidos reservados para los usuarios que paguen por el servicio.
Megan Fox y su nuevo negocio: cuánto cuesta la suscripción
La iniciativa de Fox no se limita a publicar fotografías de alto voltaje. La actriz también tendrá participación en el desarrollo de la plataforma, un detalle que diferencia este proyecto de una simple cuenta personal en un sitio de contenidos exclusivos.
Según se anunció, los suscriptores podrán encontrar fotos, videos, publicaciones personales y momentos registrados por la propia artista. La propuesta también contempla la posibilidad de enviar mensajes y acceder a una faceta más cercana de la actriz, en una modalidad que busca fortalecer el vínculo entre las celebridades y sus seguidores.
El abono mensual informado es de 19,99 dólares, aunque algunos contenidos podrían ofrecerse mediante compras adicionales. De esta manera, el negocio combina el modelo de suscripción con otras alternativas de monetización. La apuesta también representa un paso empresarial para Fox, que busca tener mayor control sobre su imagen, sus publicaciones y la relación comercial con su audiencia.
La frase de Megan Fox sobre el control de su imagen
Al presentar el proyecto, la actriz explicó que su decisión está relacionada con la posibilidad de que las mujeres tengan mayor control sobre su propia imagen y el alcance de su trabajo. "Durante décadas, a las mujeres se les ha dicho que la visibilidad es poder, mientras que otra persona es dueña de la plataforma, la audiencia o la imagen. Me interesa saber qué sucede cuando las mujeres controlan las tres cosas", expresó Fox en el comunicado de lanzamiento.
Tim Stokely, cofundador de Subs.com y una de las figuras detrás de OnlyFans, también destacó el papel de la actriz en el emprendimiento. Según explicó, Fox no se limita a publicar material, sino que participa en la construcción de la plataforma como socia.
La propuesta apunta a un modelo en el que artistas y figuras públicas puedan monetizar sus comunidades sin depender exclusivamente de las redes sociales tradicionales o de acuerdos publicitarios.
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