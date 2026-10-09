La Justicia subasta una pileta de natación histórica  de Mar del Plata ubicada dentro de la Galería Lafayette

Sin embargo, los severos problemas edilicios terminaron condicionando su viabilidad. El punto de inflexión ocurrió durante un fuerte temporal en 2010, cuando el techo de la pileta se desplomó mientras las instalaciones estaban en pleno uso. Tras años de luchar contra las dificultades de infraestructura, el natatorio cerró definitivamente sus puertas en 2019. Hoy, a la espera de un nuevo dueño, es una verdadera incógnita si el inmueble recuperará su perfil deportivo o será reconvertido para otros fines comerciales.