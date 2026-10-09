La Justicia subasta una pileta de natación histórica de Mar del Plata ubicada dentro de la Galería Lafayette
Tras varios años de inactividad y un grave deterioro, el natatorio de Mar del Plata sale a remate judicial. Los detalles de la puja y la millonaria deuda.
Una pileta ubicada en el segundo piso del complejo comercial de la esquina de San Martín y San Luis de Mar del Plata saldrá a subasta. La medida responde a una causa por cobro de expensas iniciada por el consorcio contra la propietaria , expediente que se tramita en el Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 13.
Cómo y cuándo será el remate del histórico inmueble
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La pileta de natación, que hoy presenta un importante nivel de abandono en sus instalaciones, será rematado bajo la supervisión de la martillera pública designada. Las condiciones establecidas por la Justicia determinan los siguientes parámetros para los oferentes:
- Modalidad y fechas: la Justicia anunció que la puja se llevará a cabo de manera estrictamente virtual entre el 5 y el 25 de noviembre de 2026.
- Precio base y deudas: el remate comenzará con una base fijada en $176.703.206,70. Un dato clave para los inversores es que quien resulte comprador deberá asumir una abultada deuda de expensas que supera los 64,9 millones de pesos.
- Visitas previas: los interesados en adquirir la propiedad tendrán la oportunidad de recorrer las instalaciones. Las jornadas de exhibición serán el jueves 22 de octubre (de 10 a 12 horas) y el viernes 23 de octubre (de 15 a 17 horas).
El declive de un emblema para el deporte de Mar del Plata
Durante más de tres décadas, este Centro Deportivo fue el espacio donde miles de vecinos aprendieron a nadar y practicaron disciplinas acuáticas. La pileta, de 9 metros de ancho por 25 de largo, vivió uno de sus momentos más destacados a partir de 1981, cuando incorporó a su equipo de trabajo al reconocido nadador argentino Luis Alberto Nicolao. Su llegada impulsó una profunda modernización del complejo, consolidándolo como una referencia deportiva en la región.
Sin embargo, los severos problemas edilicios terminaron condicionando su viabilidad. El punto de inflexión ocurrió durante un fuerte temporal en 2010, cuando el techo de la pileta se desplomó mientras las instalaciones estaban en pleno uso. Tras años de luchar contra las dificultades de infraestructura, el natatorio cerró definitivamente sus puertas en 2019. Hoy, a la espera de un nuevo dueño, es una verdadera incógnita si el inmueble recuperará su perfil deportivo o será reconvertido para otros fines comerciales.
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