Elba Rodríguez volvió a la televisión 12 años después de ganar MasterChef y sorprendió con su cambio de look

Antes de ingresar al reality, la joven estudiaba Enfermería y disfrutaba de preparar comidas para sus familiares. Su participación le permitió transformar esa pasión en una oportunidad laboral y comenzar a construir una carrera dentro del mundo gastronómico.

Uno de los platos más emblemáticos de su recorrido fue la sopa de maní, una receta tradicional vinculada con sus raíces bolivianas que consiguió cautivar al jurado y quedó entre los momentos más recordados de aquella temporada.

Tras su victoria, continuó desarrollando proyectos relacionados con la cocina, participó en diferentes propuestas televisivas y generó contenido para sus redes sociales. Paralelamente, mantuvo su vínculo con el ámbito de la salud y manifestó su deseo de abrir un restaurante propio.

Durante 2026, la chef se incorporó a Todo cocinado, el ciclo conducido por Rocío Marengo en El Nueve, donde también se animó a compartir detalles de su intimidad.

En una de sus apariciones, habló sobre su presente sentimental y reveló que está en pareja con un hombre al que apoda “El Motoquero”, una declaración que permitió conocer un aspecto de su vida alejado de las recetas y las competencias.

Con nuevos proyectos y una trayectoria que combina gastronomía, televisión y su vocación por la salud, Rodríguez continúa desarrollándose profesionalmente, mientras su reciente aparición en Bolivia volvió a despertar el interés del público.