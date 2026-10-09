Elba Rodríguez volvió a la televisión 12 años después de ganar MasterChef y sorprendió con su cambio de look
La exparticipante sorprendió con su aparición en la versión boliviana del certamen gastronómico y las imágenes no tardaron en generar repercusión en las redes sociales.
Elba Rodríguez volvió a aparecer en televisión y sorprendió con su renovada imagen. La ganadora de la primera edición de MasterChef Argentina participó como jurada invitada en la versión boliviana del certamen gastronómico, donde compartió su experiencia con los concursantes.
Su regreso al programa que la llevó a la fama en 2014 no pasó inadvertido. Las imágenes de su participación comenzaron a circular en las redes sociales y despertaron la curiosidad de quienes la recordaban de su paso por la competencia argentina.
En esta oportunidad, la cocinera lució el cabello largo, teñido de un tono rojizo oscuro y con pequeñas trenzas en la parte superior. Además, eligió un maquillaje marcado, una blusa estampada y un saco de jean para completar su look.
La aparición también permitió conocer una nueva faceta profesional de Rodríguez, quien pasó de competir frente a un exigente jurado a ocupar ese mismo lugar para evaluar las preparaciones de otros aspirantes a chefs.
Qué fue de la vida de Elba Rodríguez después de ganar MasterChef
Elba Rodríguez se consagró campeona de MasterChef Argentina en 2014, cuando logró destacarse gracias a sus habilidades culinarias y a una historia personal que conquistó a los televidentes.
Antes de ingresar al reality, la joven estudiaba Enfermería y disfrutaba de preparar comidas para sus familiares. Su participación le permitió transformar esa pasión en una oportunidad laboral y comenzar a construir una carrera dentro del mundo gastronómico.
Uno de los platos más emblemáticos de su recorrido fue la sopa de maní, una receta tradicional vinculada con sus raíces bolivianas que consiguió cautivar al jurado y quedó entre los momentos más recordados de aquella temporada.
Tras su victoria, continuó desarrollando proyectos relacionados con la cocina, participó en diferentes propuestas televisivas y generó contenido para sus redes sociales. Paralelamente, mantuvo su vínculo con el ámbito de la salud y manifestó su deseo de abrir un restaurante propio.
Durante 2026, la chef se incorporó a Todo cocinado, el ciclo conducido por Rocío Marengo en El Nueve, donde también se animó a compartir detalles de su intimidad.
En una de sus apariciones, habló sobre su presente sentimental y reveló que está en pareja con un hombre al que apoda “El Motoquero”, una declaración que permitió conocer un aspecto de su vida alejado de las recetas y las competencias.
Con nuevos proyectos y una trayectoria que combina gastronomía, televisión y su vocación por la salud, Rodríguez continúa desarrollándose profesionalmente, mientras su reciente aparición en Bolivia volvió a despertar el interés del público.
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