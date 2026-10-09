El Día de la Raza no es oficial y el Gobierno debe llamarlo Respeto a la Diversidad Cultural por la Ley 27.399

A pesar de que la ley vigente conserva el nombre vinculado a la diversidad cultural, el gobierno de Javier Milei volvió a utilizar la vieja denominación de "Día de la Raza" en gacetillas y contenidos audiovisuales institucionales. Desde la perspectiva oficial expresada en dichos comunicados, la fecha se remite a conmemorar la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492 como el inicio de un proceso de intercambio profundo entre Europa y América.