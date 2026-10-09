El Día de la Raza no es oficial y el Gobierno debe llamarlo Respeto a la Diversidad Cultural por la Ley 27.399
La utilización por parte del Gobierno de la denominación "Día de la Raza" en comunicaciones generó debate sobre el marco legal que regula el 12 de octubre.
El uso de la denominación "Día de la Raza" en un comunicado difundido por la Casa Rosada volvió a poner en el centro de la discusión pública el nombre oficial de la jornada del 12 de octubre. Mientras el Gobierno actual retomó el uso del título tradicional en sus canales de comunicación, la normativa vigente establece formalmente otra nomenclatura.
El marco legal y el cambio de denominación
Originalmente, el feriado del 12 de octubre fue instituido en la Argentina como "Día de la Raza" en el año 1917 mediante un decreto firmado por el entonces presidente Hipólito Yrigoyen. Esta denominación se mantuvo durante décadas hasta que, en noviembre de 2010, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner promulgó el Decreto 1584/2010.
- Modificación oficial: El decreto de 2010 estableció cambiar el nombre de la fecha por el de "Día del Respeto a la Diversidad Cultural", buscando enfocar la conmemoración en el diálogo intercultural y la valoración de los pueblos originarios.
- Ley 27.399: El marco legal actual que regula los feriados nacionales en el país es la Ley 27.399, la cual mantiene formalmente en su texto la denominación "Día del Respeto a la Diversidad Cultural".
La postura oficial y el debate regional
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A pesar de que la ley vigente conserva el nombre vinculado a la diversidad cultural, el gobierno de Javier Milei volvió a utilizar la vieja denominación de "Día de la Raza" en gacetillas y contenidos audiovisuales institucionales. Desde la perspectiva oficial expresada en dichos comunicados, la fecha se remite a conmemorar la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492 como el inicio de un proceso de intercambio profundo entre Europa y América.
A nivel internacional, la forma en que se denomina esta efeméride varía significativamente:
- En España se conmemora como el "Día de la Hispanidad".
- Países de la región adoptaron nombres orientados a los pueblos originarios o la pluralidad, como el "Día de la Resistencia Indígena" en Venezuela o el "Día de la Nación Pluricultural" en México.
- Solo un reducido grupo de naciones latinoamericanas, entre las que se encuentran Colombia, Honduras y El Salvador, continúan utilizando formalmente la denominación "Día de la Raza".
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