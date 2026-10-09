En qué consiste la dieta de las Kardashian que ayudó a Wanda Nara a bajar 7 kilos en tres semanas

“Yo no lo puedo creer. La dejé de ver dos meses y es otra. Chicos, es una muñeca”, manifestó el influencer mientras registraba el momento con su celular y destacaba la apariencia de la empresaria.

En qué consiste la dieta de las Kardashian que habría seguido Wanda Nara para bajar siete kilos

Durante su participación en LAM, Mariano de la Canal brindó detalles sobre el esfuerzo que realizó Wanda Nara para adaptarse físicamente a las necesidades de su personaje y luego regresar a su peso anterior.

“Ella tuvo un sacrificio muy grande para hacer este papel. No solamente en lo interpretativo, sino que tuvo que engordar 10 kilos”, explicó al referirse a la preparación de la conductora para su debut cinematográfico. En ese sentido, el mediático destacó la transformación que experimentó la empresaria después de concluir las grabaciones y aseguró que los resultados ya podían observarse en sus publicaciones.

“Se puede ver en las stories. Ahora está impecable, divina, con la cinturita de avispa. Todo lo que quiere, lo consigue”, expresó.

Sin embargo, uno de los aspectos que más curiosidad despertó fue el procedimiento que habría utilizado para conseguir ese cambio. Según De la Canal, Wanda recurrió a un programa que combina actividad física, alimentación personalizada y el acompañamiento de profesionales.

“Es una dieta que sale muy cara”, adelantó sobre el método que habría elegido la conductora. Más tarde, decidió ampliar la información a través de su cuenta de X, donde compartió los detalles que no había podido desarrollar durante su participación televisiva. “Como Karina Iavícoli no me dejó terminar mi relato en #LAM les cuento la dieta de Wanda que hizo para bajar 7 kilos en tres semanas. Es la dieta de las Kardashians”, publicó.

A continuación, explicó cuáles serían los pilares fundamentales del plan y reveló la importante inversión económica que requiere. “Personal trainer, cocinero privado, mucha caminata y dieta mediterránea. Cuesta $2500 dólares semanales”, enumeró.

De acuerdo con su descripción, este método se basa en una rutina organizada que incluye entrenamiento personalizado, caminatas frecuentes y un esquema de alimentación inspirado en la dieta mediterránea, con comidas preparadas por un cocinero privado. El programa tendría un valor aproximado de 2.500 dólares por semana, lo que significa que mantenerlo durante tres semanas representaría una inversión cercana a los 7.500 dólares.