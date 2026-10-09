Diego Leuco no estará en La Peña de Morfi: quién lo reemplazará y los invitados de este domingo
El ciclo de Telefe tendrá un cambio en la conducción y recibirá a reconocidos artistas para disfrutar de una tarde llena de música, humor y sorpresas.
La Peña de Morfi se prepara para una nueva emisión este domingo 11 de octubre, a partir de las 13:30, por la pantalla de Telefe. Sin embargo, esta vez habrá una modificación en la conducción, ya que Diego Leuco no estará al frente del programa y Marley ocupará su lugar como conductor invitado, acompañando a Carina Zampini.
El ciclo dominical apostará nuevamente por una combinación de música en vivo, entrevistas, gastronomía y humor, con una importante lista de figuras que pasarán por el estudio para compartir una tarde especial con el público.
Uno de los grandes protagonistas de la jornada será Luck Ra, quien llegará al programa con un espectáculo a puro cuarteto. El cantante cordobés promete ponerle ritmo a la tarde con su música y su habitual energía sobre el escenario.
Pero no será el único artista que se presentará en vivo. Los Tipitos también formarán parte de la emisión y repasarán algunos de los clásicos que marcaron su trayectoria musical.
A ellos se sumarán Los Fronterizos, quienes aportarán toda la tradición del folclore argentino, mientras que Roze llegará con una propuesta cargada de ritmo para completar una programación musical que recorrerá diferentes géneros.
Todos los invitados de La Peña de Morfi para este domingo 11 de octubre
Además de los espectáculos musicales, Carina Zampini y Marley recibirán a Fátima Flórez, quien participará de una charla durante la emisión. La artista se sumará a una jornada que combinará entretenimiento y encuentros con reconocidas personalidades.
Otro de los invitados será el doctor Daniel López Rosetti, quien también estará presente para conversar con los conductores y compartir sus conocimientos.
Como sucede habitualmente, la gastronomía tendrá un lugar destacado dentro del programa. Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro estarán a cargo de preparar diferentes recetas y compartir sus secretos de cocina con los televidentes.
Por su parte, el humor llegará de la mano de Pichu Straneo, Pachu Peña y Nazareno Mottola, quienes aportarán sus ocurrencias y momentos divertidos a lo largo de la tarde.
El deporte tampoco quedará afuera de la propuesta. Claudio "Turco" Husaín estará al frente de su tradicional segmento Lo del Turco, donde el fútbol y las anécdotas deportivas volverán a tener su espacio.
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