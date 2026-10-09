Diego Leuco no estará en La Peña de Morfi: quién lo reemplazará y los invitados de este domingo

Todos los invitados de La Peña de Morfi para este domingo 11 de octubre

Además de los espectáculos musicales, Carina Zampini y Marley recibirán a Fátima Flórez, quien participará de una charla durante la emisión. La artista se sumará a una jornada que combinará entretenimiento y encuentros con reconocidas personalidades.

Otro de los invitados será el doctor Daniel López Rosetti, quien también estará presente para conversar con los conductores y compartir sus conocimientos.

Como sucede habitualmente, la gastronomía tendrá un lugar destacado dentro del programa. Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro estarán a cargo de preparar diferentes recetas y compartir sus secretos de cocina con los televidentes.

Por su parte, el humor llegará de la mano de Pichu Straneo, Pachu Peña y Nazareno Mottola, quienes aportarán sus ocurrencias y momentos divertidos a lo largo de la tarde.

El deporte tampoco quedará afuera de la propuesta. Claudio "Turco" Husaín estará al frente de su tradicional segmento Lo del Turco, donde el fútbol y las anécdotas deportivas volverán a tener su espacio.