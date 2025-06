Melody Luz destrozó a Alex Caniggia: "Ser padre no es subir fotos a redes sociales"

Cuando fue consultada por su decisión inicial de mantenerse en silencio, explicó: “Lo que pasó fue que ante cualquier cosa él siempre me decía ´no des notas, no des notas´ y yo le hacía caso. Cuando cortamos quedamos que en que todo bien, pero el chabón no se sabe comunicar nunca lo supo hacer, lo estoy tratando en terapia y no mejora. Sucede esto que va a un campo agarrando a upa a mi hija, dándole la mano, en una cama, de la nada veo media cara en una cama de dos plazas con mi hija. Yo ni enterada“.

Sobre este episodio dejó en claro, en varias ocasiones, que no le molesta que tenga nueva pareja, sino que ella no sepa el nombre: “Lo que me pareció raro es que el viernes dijo estoy soltero y el sábado se va al campo con una chica, ¿cuántas chicas les vas a presentar a mi hija? Está bien, yo ya estoy con una persona, pero estoy con una y no sabes lo que bien que se comporta con Venezia y yo no subí una foto en la cama con Santiago porque si no me iban a la yugular a mí “.

Acerca del trasfondo de su enojo, aseguró: ”Es el postear y el postear en una cama, mi hija en una cama. Él conoce a Santiago, sabe quién es, sabe su nombre, sabe su cara, yo veía un ojo, una teta, a alguien agarrándole la mano a mi hija y yo decía ¿con quién esta?“.

Con enojo en la voz, no dudó en repetir que no va a hacer más silencio en lo que se refiere a su vida, lo que vivió junto a Caniggia y las decisiones a futuro: “¿Con qué necesidad? Si él no quiere que salga a hablar, que no postee porque yo no me callo más, no me callo más y si mi hija en el día de mañana ve este video que sorprenda a no callarse la boca si le faltan el respeto y prefiero que vea esto y no el twitter de él“.

melody luz alex caniggia.mp4

Si bien el hijo del Pájaro Caniggia y Mariana Nannis, en sus redes sociales se muestra como “papá luchón”, término con el que él mismo se autorrefiere, Melody contó que esto no sería así y que tiene problemas de comunicación graves: “Yo le digo 'che, ¿podemos charlar?'. Por eso también le digo por acá, no me querés ver por acá, entonces agarrá los que tenés colgando y sentate enfrente mío y hablemos de qué decidimos para el futuro de nuestra hija, qué decisiones vamos a tomar, cómo la estamos criando, qué le estás enseñando, ¿sabés que sabe los números? ¿sabés que sabe contar? No lo sé, porque no sé si nos podemos sentar a hablar".