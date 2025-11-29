Mhtresuno presentó su nuevo álbum "Santo Domingo"

Embed - MHTRESUNO | SOLO (VIDEO OFICIAL)

El universo audiovisual de “Santo Domingo” fue rodado íntegramente en la isla, aprovechando la vida cotidiana, los colores intensos, la calidez de su gente y ese océano azul que envuelve las producciones. Desde el atardecer íntimo al son de una bachata en “Solo”, pasando por una noche apasionada en “Te Choko”, la sed de baile en “Con lo Pie”, la nostalgia y el agradecimiento de haberse alejado de lo malo en “La Botella”, y la ternura de “Lágrimas Negras”, cada videoclip y visualizer introduce un retrato vivo de la ciudad y del propio MHTRESUNO que muestra su lado más íntimo.