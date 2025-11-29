Mhtresuno presentó su nuevo álbum "Santo Domingo"
Entre merengue, bachata y dembow, el artista fusiona sus raíces con su introducción a los ritmos caribeños, marcando el inicio de una nueva etapa en su carrera.
Mhtresuno presenta “Santo Domingo”, su segundo álbum de estudio. Con 13 canciones que nacen de un viaje físico a la capital dominicana, un viaje emocional que vuelve siempre al barrio y un viaje aspiracional que marca su camino para llegar a nuevos horizontes, el artista construye la narrativa de este nuevo proyecto cargado de vivencias e historias, y explora nuevos géneros para posicionarse como un referente tanto del género urbano como de los ritmos caribeños.
“Santo Domingo” es un disco atravesado por una continua búsqueda de explorar nuevos géneros, y especialmente por honrar su historia en el barrio, un punto que encontró en común con su destino de viaje. Desde la Villa 31 en Buenos Aires hasta la 42 en Santo Domingo, MHTRESUNO recorre temas como la celebración, la amistad que a veces deviene en rivalidad, las drogas, la violencia, la venganza y el amor.
El álbum incorpora un ADN caribeño marcado por colaboraciones que impregnan al proyecto de un sabor regional: “Con lo Pie”, un dembow eléctrico junto a La Kikada; “Gatillero” con Angel Dior; “Paraíso de los Malos” junto a Dano; y “La Botella”, su colaboración con Omega. Cada invitado refuerza el puente cultural que el artista viene construyendo entre Buenos Aires y Santo Domingo.
El universo audiovisual de “Santo Domingo” fue rodado íntegramente en la isla, aprovechando la vida cotidiana, los colores intensos, la calidez de su gente y ese océano azul que envuelve las producciones. Desde el atardecer íntimo al son de una bachata en “Solo”, pasando por una noche apasionada en “Te Choko”, la sed de baile en “Con lo Pie”, la nostalgia y el agradecimiento de haberse alejado de lo malo en “La Botella”, y la ternura de “Lágrimas Negras”, cada videoclip y visualizer introduce un retrato vivo de la ciudad y del propio MHTRESUNO que muestra su lado más íntimo.
MHTRESUNO confirma que comenzó una nueva etapa: un artista que se expande sin soltar sus raíces, que mira al Caribe y sus sonidos con la misma claridad con la que mira a su barrio. Un álbum que late calle, ambición y una búsqueda profunda por contar quién es y cuáles son sus nuevos horizontes.
