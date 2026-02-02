"Michael": Jaafar Jackson protagoniza el tráiler de la biopic del rey del pop
El sobrino del cantante protagonizará su biopic y sorprendió en el primer tráiler recreando todas las facetas del artista. Los detalles.
La industria cinematográfica ha puesto sus ojos sobre el nuevo adelanto de "Michael", la ambiciosa película biográfica que recorre la compleja y fascinante existencia de Michael Jackson. Bajo la dirección de Antoine Fuqua, el largometraje promete una inmersión profunda tanto en la gloria musical del artista como en las sombras de su vida privada, abarcando desde sus inicios infantiles en los Jackson Five hasta el fenómeno cultural sin precedentes que representó el álbum Thriller.
La elección del protagonista es uno de los puntos más comentados, ya que el papel recayó en Jaafar Jackson, hijo de Jermaine Jackson y sobrino directo del cantante. Su interpretación no solo ha capturado la atención por el asombroso parecido físico y la ejecución de movimientos legendarios como el moonwalk, sino por una conexión emocional que el director destaca especialmente. Según Fuqua, “No es solo el parecido físico, es el espíritu de Michael el que se manifiesta de una manera única y mágica”.
El filme explora las marcadas influencias que forjaron la personalidad del ícono. Por un lado, se muestra la rigidez de su padre y mánager, Joe Jackson, interpretado por Colman Domingo, quien personifica la disciplina implacable mediante frases lapidarias como: “En esta vida, o eres un ganador o eres un perdedor”. En contraposición, la figura maternal de Katherine Jackson, encarnada por Nia Long, ofrece el refugio emocional del relato. En un pasaje del tráiler, su personaje le asegura a un joven Michael: “Supe que eras diferente desde el momento en que naciste. Tienes una luz especial”.
El reparto se completa con figuras de peso como Miles Teller, en la piel del abogado John Branca; Kat Graham como Diana Ross; y Kendrick Sampson como el productor Quincy Jones, junto a un equipo técnico que incluye a profesionales que trabajaron codo a codo con el verdadero "Rey del Pop" en coreografía y vestuario.
La producción no ha estado exenta de desafíos. El guion aborda episodios polémicos, como las denuncias de 1993, las cuales derivaron en un acuerdo extrajudicial de 25 millones de dólares. Informes recientes indican que las restricciones legales impuestas por dicho arreglo obligaron a omitir menciones directas a la familia Chandler, lo que motivó cambios en el montaje y el consecuente retraso de la fecha de estreno.
A pesar de los obstáculos, la expectativa del público es masiva. Tras su debut en la ceremonia de los Grammy, el tráiler alcanzó la cifra récord de 116,2 millones de visualizaciones en solo 24 horas, superando a cualquier otro avance de biopics musicales de Lionsgate. Finalmente, la película llegará a los cines de todo el mundo y a salas IMAX el próximo 24 de abril de 2026, bajo la distribución de Lionsgate en territorio estadounidense y Universal a nivel global.
