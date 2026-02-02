"Michael": Jaafar Jackson protagoniza el tráiler de la biopic del rey del pop

El filme explora las marcadas influencias que forjaron la personalidad del ícono. Por un lado, se muestra la rigidez de su padre y mánager, Joe Jackson, interpretado por Colman Domingo, quien personifica la disciplina implacable mediante frases lapidarias como: “En esta vida, o eres un ganador o eres un perdedor”. En contraposición, la figura maternal de Katherine Jackson, encarnada por Nia Long, ofrece el refugio emocional del relato. En un pasaje del tráiler, su personaje le asegura a un joven Michael: “Supe que eras diferente desde el momento en que naciste. Tienes una luz especial”.