Netflix anunció el regreso de "Stranger Things": cuándo es y de qué se trata

Uno de los cambios más significativos de esta propuesta animada radica en su elenco. Al tratarse de una producción que requiere un registro vocal joven para personajes que han crecido en la vida real, Netflix ha optado por un equipo de voces renovado. El actor Jeremy Jordan será el encargado de darle vida a Steve Harrington, mientras que el grupo principal estará compuesto por Brooklyn Davey Norstedt (Eleven), Luca Diaz (Mike), Elisha “EJ” Williams (Lucas), Braxton Quinney (Dustin), Benjamin Plessala (Will) y Brett Gipson en el papel de Hopper.

Con este movimiento estratégico, la plataforma no solo busca fidelizar a los espectadores de larga data con nuevos contenidos, sino también atraer a audiencias más jóvenes mediante el formato de animación. La serie se perfila como un puente narrativo esencial que amplía las posibilidades estéticas de un universo que, a pesar de su final en imagen real, parece tener todavía mucho por contar.