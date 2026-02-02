Netflix anunció el regreso de "Stranger Things": cuándo es y de qué se trata
Luego del final de la serie, el gigante de streaming confirmó que la historia en Hawkins continúa. Conocé todos los detalles de su regreso.
El cierre de la quinta temporada de Stranger Things no significará, ni mucho menos, el adiós definitivo al misterioso pueblo de Hawkins. Netflix ha hecho oficial el lanzamiento de “Stranger Things: Relatos del 85”, una serie animada que funcionará como el primer gran spin-off de la franquicia creada originalmente por los hermanos Duffer. Esta nueva producción busca capitalizar el fenómeno global de la serie, explorando rincones inéditos de su narrativa bajo una estética visual renovada.
La plataforma de streaming detalló que el proyecto mantendrá la esencia de los años ochenta que se volvió una marca registrada de la historia. Para asegurar que la identidad de la saga permanezca intacta, Matt y Ross Duffer asumirán roles como productores ejecutivos, mientras que la labor de showrunner recaerá sobre Eric Robles. El estreno global ya ha sido fijado para el próximo 23 de abril.
La ubicación cronológica de esta nueva historia es uno de los puntos que más interés ha despertado entre los seguidores. La trama de Relatos del 85 se sitúa específicamente entre la segunda y la tercera temporada, desarrollándose durante los meses de invierno de 1985. En este periodo, los protagonistas —Eleven, Mike, Will, Dustin, Lucas, Max y Hopper— intentan encontrar algo de normalidad y descanso tras los traumáticos eventos previos.
Sin embargo, el respiro será breve. Bajo la nieve y el frío asfalto de las calles de Hawkins, comienza a gestarse una amenaza de origen desconocido que emerge de las profundidades heladas. Esta premisa obligará al grupo de amigos a reagruparse para enfrentar un peligro que promete profundizar en los secretos del Upside Down desde un ángulo que la acción real no había explorado hasta ahora.
Uno de los cambios más significativos de esta propuesta animada radica en su elenco. Al tratarse de una producción que requiere un registro vocal joven para personajes que han crecido en la vida real, Netflix ha optado por un equipo de voces renovado. El actor Jeremy Jordan será el encargado de darle vida a Steve Harrington, mientras que el grupo principal estará compuesto por Brooklyn Davey Norstedt (Eleven), Luca Diaz (Mike), Elisha “EJ” Williams (Lucas), Braxton Quinney (Dustin), Benjamin Plessala (Will) y Brett Gipson en el papel de Hopper.
Con este movimiento estratégico, la plataforma no solo busca fidelizar a los espectadores de larga data con nuevos contenidos, sino también atraer a audiencias más jóvenes mediante el formato de animación. La serie se perfila como un puente narrativo esencial que amplía las posibilidades estéticas de un universo que, a pesar de su final en imagen real, parece tener todavía mucho por contar.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario