"El Caballero de los Siete Reinos" cambia de día en HBO Max: cuándo estrena y por qué
La serie precuela de "Game of thrones" cambia de día en HBO Max por un fin de semana especial. Conocé cuándo estrena el nuevo episodio.
La expansión del universo de George R.R. Martin continúa cautivando a la audiencia con "El Caballero de los Siete Reinos", la precuela que nos sitúa un siglo antes de los sucesos de Juego de Tronos. En esta entrega de seis episodios, seguimos la travesía de Sr Duncan el Alto (Peter Claffey) y su pequeño escudero Egg (Dexter Sol Ansell) a través de un Poniente donde la dinastía Targaryen aún ostenta un poder absoluto.
Es un relato más íntimo y aventurero, que rescata la esencia de la caballería en una era donde el recuerdo de los dragones todavía permanece fresco en la memoria colectiva.
Desde su estreno el pasado 18 de enero, la serie logró diferenciarse por su tono ingenuo pero valiente, alejándose momentáneamente de las grandes conspiraciones de palacio para enfocarse en la formación de un héroe improbable.
La química entre Dunk y Egg es el corazón de una narrativa que, a pesar de su escala reducida, no escatima en peligros ni en encuentros con poderosos enemigos. Sin embargo, la rutina de los domingos por la noche para ver sus aventuras, sufrirá una modificación excepcional para el disfrute de los suscriptores de HBO Max.
Cuándo estrena el nuevo episodio de "El Caballero de los Siete Reinos"
Debido a la celebración del Super Bowl, HBO Max decidió realizar un estreno anticipado para evitar la competencia con el evento deportivo más grande de Estados Unidos. Tal es así que el nuevo episodio de El caballero de los Siete Reinos (y también de la serie Industry) estarán disponibles globalmente en la plataforma el próximo 6 de febrero a las 5:00.
Esta estrategia permite que los fanáticos puedan disfrutar de la continuación de la historia de manera prematura en streaming, adelantándose a la transmisión tradicional por la señal de cable de HBO, que se mantendrá para el domingo 8 de febrero. Es una oportunidad ideal para evitar los spoilers y sumergirse en Ashford antes de que termine la semana.
"The Squire": lo que nos depara el episodio 3
El tercer capítulo, titulado "The Squire", nos traslada a una mañana en el campamento de Ashford que rápidamente pierde su calma ante el inicio formal del torneo. La trama profundizará en la relación de los protagonistas cuando el joven Egg intente, sin mucho éxito, domar al caballo de Dunk; un momento que el caballero aprovechará para darle a su escudero una lección fundamental sobre la humildad y la disciplina necesaria para sobrevivir en este mundo.
Sin embargo, la tensión política no tardará en aparecer. Mientras el mayordomo de Ashford intenta tentar a Dunk con una propuesta misteriosa, el Príncipe Aerion Targaryen mostrará su cara más oscura al eclipsar a su hermano Valarr con una crueldad que hiela la sangre. El conflicto alcanzará su punto máximo cuando Dunk, fiel a su sentido de la justicia, tenga un enfrentamiento directo con el Príncipe, un acto de valentía que sellará su futuro y lo pondrá en la mira de la Corona de una manera irreversible.
