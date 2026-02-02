"El Caballero de los Siete Reinos" cambia de día en HBO Max: cuándo estrena y por qué

Esta estrategia permite que los fanáticos puedan disfrutar de la continuación de la historia de manera prematura en streaming, adelantándose a la transmisión tradicional por la señal de cable de HBO, que se mantendrá para el domingo 8 de febrero. Es una oportunidad ideal para evitar los spoilers y sumergirse en Ashford antes de que termine la semana.

Embed - El Caballero de los Siete Reinos | Tráiler Oficial | HBO Max

"The Squire": lo que nos depara el episodio 3

El tercer capítulo, titulado "The Squire", nos traslada a una mañana en el campamento de Ashford que rápidamente pierde su calma ante el inicio formal del torneo. La trama profundizará en la relación de los protagonistas cuando el joven Egg intente, sin mucho éxito, domar al caballo de Dunk; un momento que el caballero aprovechará para darle a su escudero una lección fundamental sobre la humildad y la disciplina necesaria para sobrevivir en este mundo.

Sin embargo, la tensión política no tardará en aparecer. Mientras el mayordomo de Ashford intenta tentar a Dunk con una propuesta misteriosa, el Príncipe Aerion Targaryen mostrará su cara más oscura al eclipsar a su hermano Valarr con una crueldad que hiela la sangre. El conflicto alcanzará su punto máximo cuando Dunk, fiel a su sentido de la justicia, tenga un enfrentamiento directo con el Príncipe, un acto de valentía que sellará su futuro y lo pondrá en la mira de la Corona de una manera irreversible.