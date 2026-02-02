Cambios en MasterChef Celebrity: a qué hora dan hoy lunes la gala con "mucho fuego"
Los participantes del reality culinario se preparan para vivir una jornada picante y de mucha intensidad.
Con una nueva eliminación en puerta y la tensión en aumento, MasterChef Celebrity se prepara para una noche determinante este lunes. En ese contexto, Telefe resolvió realizar otra modificación en el horario de emisión del ciclo, por un motivo más que especial.
El canal de las pelotas decidió hacer una jugada fuerte para competir de lleno con el debut de La Hija del Fuego, la ficción que marca el regreso de la China Suárez a la pantalla.
La decisión del canal no es casual y vuelve a poner en escena el enfrentamiento televisivo entre Wanda Nara y la China, una rivalidad que ya tuvo varios capítulos mediáticos y que ahora se traslada al prime time, con dos apuestas fuertes peleando por el rating.
En la gala del domingo, la presión se sintió desde el primer minuto. La dinámica de Última Chance dejó a varios famosos contra las cuerdas, pero fue Ian Lucas quien logró destacarse con su plato y se aseguró una semana más dentro de la competencia, evitando quedar expuesto a la eliminación.
Distinta fue la suerte del resto. Andy Chango, Evangelina Anderson, Emilia Attias, Claudio “Turco” Husain, Miguel Ángel Rodríguez y Rusherking no lograron convencer del todo al jurado y quedaron directamente comprometidos de cara a la eliminación que se definirá en la emisión de este lunes.
Con el cambio de horario, una placa cargada de nombres fuertes y la competencia directa con el estreno de la serie de la China Suárez, MasterChef Celebrity afronta una de sus noches más decisivas. La batalla por la audiencia está declarada y promete un lunes de alto voltaje en la televisión argentina.
A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity
Con el cambio de horario, el programa comenzará a las 21:30, en un nuevo intento de Telefe por mantener la atención de su audiencia.
Además, los seguidores del programa podrán disfrutarlo en vivo a través de la señal de Telefe, así como en las plataformas de streaming como Telecentro Play, Flow y DGO. También estará disponible en MiTelefe.
