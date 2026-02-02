Cambios en MasterChef Celebrity: a qué hora dan hoy lunes la gala con "mucho fuego"

Con el cambio de horario, una placa cargada de nombres fuertes y la competencia directa con el estreno de la serie de la China Suárez, MasterChef Celebrity afronta una de sus noches más decisivas. La batalla por la audiencia está declarada y promete un lunes de alto voltaje en la televisión argentina.

A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity

Con el cambio de horario, el programa comenzará a las 21:30, en un nuevo intento de Telefe por mantener la atención de su audiencia.

Además, los seguidores del programa podrán disfrutarlo en vivo a través de la señal de Telefe, así como en las plataformas de streaming como Telecentro Play, Flow y DGO. También estará disponible en MiTelefe.