"El diablo viste a la moda": Anne Hathaway y Meryl Streep protagonizan el tráiler de la secuela

EL DIABLO VISTE A LA MODA 2

Además del regreso de rostros familiares como Tracie Thoms y Tibor Feldman (quienes volverán a interpretar a “Lily” e “Irv”), la secuela abre paso a una nueva camada de talentos que se integran a la dinámica de la revista. Entre las nuevas incorporaciones se destacan figuras de renombre como Kenneth Branagh, Simone Ashley y Lucy Liu, junto a un elenco diverso que incluye a Justin Theroux, Pauline Chalamet y B.J. Novak, entre otros. Esta mezcla de veteranía y frescura promete actualizar la narrativa visual de una saga que siempre se caracterizó por su mirada ácida sobre el poder y la estética.