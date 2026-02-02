"El diablo viste a la moda": Anne Hathaway y Meryl Streep protagonizan el tráiler de la secuela
"El diablo viste a la moda" 2 se estrena este 2026 y ya se revelaron algunos detalles. Conocé el primer tráiler y el desafío que enfrentan Miranda y Andy.
El mundo del cine y la industria de la moda se encuentran en plena efervescencia tras el anuncio oficial de 20th Century Studios, que ha presentado el primer tráiler, pósteres de personajes y fotografías exclusivas de la esperada continuación de "El diablo viste a la Moda 2". Han pasado casi dos décadas desde que la gran pantalla fue testigo del duelo de voluntades entre una becaria ambiciosa y una editora implacable; ahora, la secuela promete retomar ese legado cultural que marcó a una generación entera.
Lo que comenzó como un fenómeno en 2006, hoy regresa con su formación estelar completa. Las calles neoyorquinas y los pasillos de cristal de la revista Runway volverán a ser el escenario de las actuaciones de Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci. Los seguidores del filme original podrán ver nuevamente a los icónicos personajes de Miranda Priestly, Andy Sachs, Emily Charlton y Nigel, quienes regresan para navegar los desafíos de una industria editorial que ha mutado profundamente en los últimos veinte años.
La producción no solo ha garantizado la presencia de sus protagonistas, sino que también ha logrado reunir al cerebro creativo detrás del éxito inicial. El director David Frankel se pone nuevamente detrás de cámara, trabajando sobre un guion desarrollado por Aline Brosh McKenna. Esta dupla fue la encargada de dotar a la primera entrega de ese equilibrio perfecto entre sofisticación, ironía y drama laboral.
Además del regreso de rostros familiares como Tracie Thoms y Tibor Feldman (quienes volverán a interpretar a “Lily” e “Irv”), la secuela abre paso a una nueva camada de talentos que se integran a la dinámica de la revista. Entre las nuevas incorporaciones se destacan figuras de renombre como Kenneth Branagh, Simone Ashley y Lucy Liu, junto a un elenco diverso que incluye a Justin Theroux, Pauline Chalamet y B.J. Novak, entre otros. Esta mezcla de veteranía y frescura promete actualizar la narrativa visual de una saga que siempre se caracterizó por su mirada ácida sobre el poder y la estética.
La expectativa generada por este lanzamiento responde a la huella indeleble que la primera película dejó en la cultura pop. Con esta nueva entrega, 20th Century Studios apuesta a recuperar la mística de la elegancia neoyorquina, adaptándola a los tiempos actuales pero manteniendo la esencia que convirtió a Miranda Priestly en un arquetipo cinematográfico. Las imágenes recientemente reveladas sugieren que la sofisticación y el ritmo vertiginoso seguirán siendo los pilares de esta historia que, dos décadas después, vuelve a reclamar su trono en la gran pantalla.
