El recuerdo de Luciana Salazar con una microbikini que podría regresar este verano

Qué dijo Luciana Salazar tras la incómoda pregunta de Mirtha Legrand

Luciana Salazar fue una de las invitadas de Mirtha Legrand este sábado por la noche. Allí recibió, de la conductora, una pregunta muy incómoda: cuáles eran los orígenes de sus ingresos y de qué vivía ella. Y, si bien esto fue respondido por la invitada de forma sutil, en redes sociales se generó una gran controversia en contra de "La chiqui".

image.png

Aún así, también explicó: "Si me llamó la atención que me pedía perdón mientras me lo preguntaba, y ella no es de ofrecer disculpas en el momento en que lo pregunta".

Al mismo tiempo, Luli Pop analizó por qué Mirtha le podría haber hecho esta pregunta: "Yo creo que se agarró de un tema que alguien lo viene instalando mucho estos días, semanas en los medios, con mucha malicia. Dejando a entrever un mensaje raro”.

Por otro lado, también enfatizó: "¿Yo qué tengo que dar explicaciones, cuando no soy ni funcionaria pública? No estoy casada con ningún funcionario público, ni en pareja”. También destacó: "De hecho, cuando salía con él (Martín Insaurralde) era economista. Es genial. Creo que hay otra cosa detrás de todo esto. ¿Por qué me preguntan cosas que no le preguntan a otro?”.

“No sé qué hay detrás de esto de hacerme quedar mal, o un mensaje raro. No viene de Mirtha, que realmente quería saber, sino que se había instalado mucho, y generó que se hable injustamente. Me cuestionan absolutamente todo”, cerró enfurecida Salazar.