La infartante microbikini que lució Elizabeth Hurley a sus casi 60 años

Elizabeth Hurley protagonizó una sesión de fotos en la que vistió una microbikini negra muy particular. Como parte de la promoción de un nuevo traje de baño, posó para una reconocida revista, dejando a la vista su estilo inconfundible. En esta ocasión, la actriz y modelo eligió un conjunto total black con detalles cut out que realzaron su look, compartiendo las imágenes en su cuenta de Instagram. Este atuendo no solo destacó por su diseño innovador, sino también por cómo lo llevó con confianza y carisma.