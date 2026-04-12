Lizy Tagliani compartió una foto de la nueva vida de su hijo: "Tengo la necesidad de pedir justicia por Ángel"

Este paralelismo entre la plenitud de su hijo y la tragedia de Ángel puso de manifiesto la importancia de los mecanismos de control y cuidado infantil. El gesto de Tagliani no fue simplemente una publicación en redes sociales; se convirtió en un recordatorio de que cada vida joven merece ser preservada bajo un entorno de afecto. Mientras la justicia busca esclarecer las circunstancias de la muerte del pequeño en el sur del país, la voz de Lizy se suma al pedido de justicia con el peso emocional de quien sabe que, para salvar una historia, es necesario un compromiso integral de toda la sociedad.