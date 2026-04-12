Lizy Tagliani compartió una foto de la nueva vida de su hijo: "Tengo la necesidad de pedir justicia por Ángel"
En medio del dolor que sacude al país, la conductora compartió una foto íntima de su hijo y dejó un pedido de justicia por el nene fallecido en Comodoro Rivadavia.
El caso de Ángel, el pequeño de apenas 4 años cuya muerte en Comodoro Rivadavia ha estremecido a la opinión pública, continúa despertando una ola de reclamos y reflexiones en diversos sectores de la sociedad. En este escenario de profundo dolor, Lizy Tagliani decidió romper el silencio para manifestar su postura, utilizando su propia experiencia como madre para visibilizar una realidad que exige respuestas urgentes.
La conductora evitó las declaraciones protocolares y optó por una comunicación mucho más íntima y conmovedora. A través de sus plataformas digitales, publicó una fotografía de Tati, su hijo adoptivo, capturado en una escena de total serenidad: concentrado en sus dibujos y rodeado de lápices de colores. No obstante, la calidez de la imagen funcionó como el preámbulo de un pedido de justicia tajante por la vida truncada del niño chubutense.
En su descargo, Lizy fue extremadamente cuidadosa al referirse al pasado de su propio hijo, marcando un límite ético sobre la privacidad del menor. “No me corresponde a mí contar su historia porque es de él”, manifestó con una sensibilidad notable. Sin embargo, utilizó ese respeto por la identidad para contrastarlo con la vulnerabilidad que sufren miles de niños en el país, exigiendo que se determinen las responsabilidades políticas y sociales correspondientes tras el caso de Ángel.
El posteo generó un impacto inmediato, logrando que miles de seguidores se hicieran eco de sus palabras. La contundencia de su mensaje radicó en la capacidad de transformar un sentimiento personal de maternidad en un reclamo colectivo por los derechos fundamentales de la infancia, poniendo el foco en la protección que el Estado y los adultos deben garantizar.
De manera sutil, la humorista hizo hincapié en el proceso de adopción que atravesó recientemente. Resaltó que la realidad de bienestar que hoy disfruta Tati es el resultado de una intervención institucional que priorizó el amor y la seguridad familiar. “Hoy vive este momento”, señaló la conductora, una frase breve pero potente que sirvió para subrayar la diferencia abismal entre un niño contenido por el sistema y aquellos que quedan desamparados frente al peligro.
Este paralelismo entre la plenitud de su hijo y la tragedia de Ángel puso de manifiesto la importancia de los mecanismos de control y cuidado infantil. El gesto de Tagliani no fue simplemente una publicación en redes sociales; se convirtió en un recordatorio de que cada vida joven merece ser preservada bajo un entorno de afecto. Mientras la justicia busca esclarecer las circunstancias de la muerte del pequeño en el sur del país, la voz de Lizy se suma al pedido de justicia con el peso emocional de quien sabe que, para salvar una historia, es necesario un compromiso integral de toda la sociedad.
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