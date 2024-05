Nostálgica del verano: el recuerdo de Pampita con una microbikini que es tendencia

¿Los detalles del look? Un corpiño de molde triangular con breteles y una bombacha colaless ultracavada, ambas en un tono rojo pasión, uno de sus favoritos.

Pampita 1.png

Pampita volvió a brillar con este look y sus seguidores reaccionaron a este video en donde se la pudo ver saliendo del agua dejando miles de "me gusta" y comentarios.

Pampita 2.png

Nuevamente, confirmó su lugar como referencia en el mundo de la moda gracias a su constante atención sobre las tendencias del momento en el mundo fashionista.

Pampita 3.png

Revelan nuevos detalles de la separación entre Pampita y Benjamín Vicuña

La separación entre Pampita y Benjamín Vicuña había salido otra vez a flote luego de que en los últimos días se conocieran nuevos detalles de su ruptura. Es más, gracias a esto, resurgió el escándalo que ocurrió con la China Suárez en el Motorhome. Ángel de Brito fue quien reveló escabrosos hechos de esta situación que hasta el momento no se conocían.

"Vi lo peor que una mujer puede ver", declaró Pampita hace unos años cuando empezó el escándalo entre ella, Benjamín Vicuña y la China Suárez. Tal es así que, ahora, Ángel de Brito explicó recientemente: “Pampita me miró cómo diciéndome ´preguntame más´. Nosotros ya habíamos hablado, me había contado todo”.

pampita vicuña

Luego de esto, sumó: “Lo único que me pidió ella fue que nunca muestre los chats en los que me contaba la situación, cuando entró al motorhome y se encontró a Vicuña arriba de la China, en una situación muy confusa”. Aún así, más allá de esto, no detalló más puntos sobre lo que le habría dicho la modelo.