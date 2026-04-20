Quién fue Luis Brandoni, emblema de la cultura argentina

Su paso por el teatro incluye clásicos inolvidables como:

Grandes éxitos: Parque Lezama, Made in Lanús, Art, El acompañamiento y La Patagonia rebelde.

Parque Lezama, Made in Lanús, Art, El acompañamiento y La Patagonia rebelde. Obras de autor: Stefano, Panorama desde el puente, Don Arturo Illia y Gris de ausencia.

En el cine, su rostro quedó asociado a los mayores hitos de nuestra cinematografía. Desde el humor negro de Esperando la carroza y Cien veces no debo, hasta dramas profundos como La tregua, Darse cuenta y la reciente La odisea de los giles. También brilló en la televisión y plataformas, con éxitos masivos como Mi cuñado, Buscavidas, Vulnerables y producciones actuales de alcance internacional como Nada y El encargado.

Compromiso gremial y político

Más allá de las luces del escenario, Brandoni dejó una huella imborrable en la defensa de los trabajadores del espectáculo. Fue Secretario General de la Asociación Argentina de Actores en dos etapas clave:

Entre 1972 y 1983: Un período marcado por el compromiso social y la resistencia. En 1974, debido a graves amenazas, debió abandonar el país, regresando al año siguiente para retomar su labor sindical.

Un período marcado por el compromiso social y la resistencia. En 1974, debido a graves amenazas, debió abandonar el país, regresando al año siguiente para retomar su labor sindical. Entre 1996 y 1997: Volvió a liderar el gremio bajo la presidencia de Pepe Novoa, cargo al que renunció para dar el salto a la vida política nacional tras ser electo diputado.

Su sólida labor y su coherencia entre el arte y la militancia lo consolidaron como una figura de consulta y respeto. Hoy, el mundo de la cultura acompaña a sus familiares y seres queridos en el dolor, celebrando la vida de un hombre que, hasta su último aliento, honró la profesión de actor.