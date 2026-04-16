La colección de microbikinis de Daniela Iker, la morocha hincha de Boca
Daniela Iker, la joven que se volvió viral en La Bombonera, marca tendencia. Sus mejores microbikinis en las playas de República Dominicana y Brasil.
Tras saltar a la fama por su divertido coqueteo con un periodista en La Bombonera, Daniela Iker demostró que su popularidad va mucho más allá del fútbol. La fanática de Boca Juniors se posiciona como una referente de la moda estival, deslumbrando con una envidiable colección de microbikinis en sus viajes.
IMPORTANTE: Quién es la morocha hincha de Boca que sedujo a un notero de streaming: se llama Daniela Iker y es psicóloga
Los exclusivos diseños de microbikinis de Daniela Iker en el Caribe y Brasil
Durante sus exclusivos viajes turísticos por el exterior, la morocha lució diferentes conjuntos de dos piezas que resaltan perfectamente su figura. En las cálidas playas de Brasil, apostó por los tonos clásicos: se mostró con un modelo en color azul francia posando de pie junto a una bandera roja de guardavidas, y también modeló un delicado corpiño negro con un fino estampado de estrellas blancas mientras disfrutaba del agua.
Por otro lado, su prolongada estadía en las aguas cristalinas de República Dominicana trajo opciones mucho más audaces para su guardarropa. Entre sus prendas favoritas destacó una microbikini de color verde oscuro, la cual cuenta con modernas arandelas metálicas circulares como detalle principal de ambas piezas. La joven posó con muchísimo glamour con este look a bordo de la baranda de una embarcación y también relajada en el mar turquesa del Caribe.
Para completar su variado vestuario tropical, sumó vibrantes colores y accesorios indispensables. En una de sus postales se la puede ver luciendo un llamativo y ajustado conjunto rojo fuego combinado estratégicamente con un sombrero de mimbre marrón para protegerse del intenso sol.
Este mismo sombrero tejido, de estilo netamente rústico, fue el complemento ideal elegido por la fanática xeneize para acompañar un clásico top negro deportivo en una de sus cautivadoras fotografías en primer plano desde las playas dominicanas.
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