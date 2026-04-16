La colección de microbikinis de Daniela Iker, la morocha hincha de Boca

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Por otro lado, su prolongada estadía en las aguas cristalinas de República Dominicana trajo opciones mucho más audaces para su guardarropa. Entre sus prendas favoritas destacó una microbikini de color verde oscuro, la cual cuenta con modernas arandelas metálicas circulares como detalle principal de ambas piezas. La joven posó con muchísimo glamour con este look a bordo de la baranda de una embarcación y también relajada en el mar turquesa del Caribe.