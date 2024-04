Migue Granados habló de la renuncia de Sofi Morandi a Olga

Qué dijo Migue Granados de la renuncia de Sofi Morandi a Olga

miguel granados

Tras esto reveló algunos detalles de cómo trabajan en Olga hasta que tocó el tema de Sofi Morandi. "Con Sofi, ella está haciendo teatro y además estaba con nosotros y está con un temita en Neuquén, ella es de ahí. Entonces como ella tenía con nosotros un compromiso asumido este año de que tratemos que si hacía otra cosa, una serie o película sea después de nuestro horario para poder construir junto con ella que es la que queremos y como tenía que viajar porque está con temitas familiares, dijo que ella se abaja porque no nos quiere cagar dos veces por semana por un imprevisto", explicó.

Luego de esto, agregó: "Ya estaba pasada de rosca por esto, con ansiedad y bueno, estamos viendo qué pasa". Por lo que el periodista le preguntó: "¿O sea, se bajó ella?" a lo que Migue Granados cerró: "No se bajó, no estuvo yendo estos días. Pero no sé porque a la vez me da culpa porque no nos quiere cagar, obvio, así que estamos viendo qué pasa. Me da incertidumbre porque a parte con quién reemplazamos a una persona como Sofi, pero ojalá no se vaya".