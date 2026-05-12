Netflix: la comedia romántica coreana de 12 capítulos que es un éxito en la plataforma

Según distintos portales especializados, la serie logra un equilibrio muy atractivo entre romance, comedia y situaciones cotidianas, algo que suele caracterizar a los k-dramas más exitosos de Netflix.

Actualmente, “Un amor que no se agota” aparece entre las series coreanas más elegidas de la plataforma y se convirtió en una de las grandes sorpresas del año dentro del catálogo internacional.

De qué trata Un amor que no se agota

De acuerdo a la sinopsis oficial de Netflix, “Un amor que no se agota” sigue la historia de una exitosa presentadora de televentas completamente enfocada en su trabajo y acostumbrada a vivir bajo presión constante.

Sin embargo, todo cambia cuando pierde su puesto y decide alejarse de la ciudad para intentar recuperar el control de su vida.

En ese contexto aparece un misterioso granjero que lleva adelante distintos trabajos y que termina cruzándose repetidamente con la protagonista debido a sus horarios completamente opuestos.

A partir de esos encuentros inesperados comienza a desarrollarse una historia romántica llena de momentos divertidos, tensiones emocionales y situaciones completamente impredecibles.

La serie combina perfectamente el clásico romance coreano con escenas de humor y un entorno rural que le aporta un clima mucho más relajado y cálido a la historia.

Con capítulos cortos y una narrativa muy dinámica, la producción se convirtió rápidamente en una de las recomendaciones principales dentro de Netflix para quienes disfrutan de las comedias románticas.

Reparto de Un amor que no se agota

El elenco principal de esta exitosa serie coreana de Netflix está integrado por:

Ahn Hyo-seop

Chae Won-bein

Kim Bum

Goh Doo-shim

Yoon Byung-hee

Jo Bok-rae

Woo Hee-jin

Kim Young-jae

Shin Dong-mi

Park Ah-in

Tráiler de Un amor que no se agota