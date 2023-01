Miley Cyrus presenta "Flowers" con mensajes para Liam Hemsworth

En principio, el sencillo se estrenó el día del cumpleaños del actor pero eso no es todo. Se la ve cantando bajo la ducha una letra que refiere al tema de Bruno Mars, "When I Was Your Man", donde un hombre se lamenta por su separación y le desea a su ex pareja que "él" le "compre flores, la "tome de la mano", y que la lleve a todas las fiestas para bailar.