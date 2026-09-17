Millie Bobby Brown fue mamá por segunda vez junto a Jake Bongiovi
La actriz de Stranger Things y el hijo de Bon Jovi recibieron a su segundo bebé adoptado. Conocé todos los detalles de su nueva vida.
Millie Bobby Brown y su esposo, Jake Bongiovi, agrandaron su núcleo familiar al darle la bienvenida a su segundo hijo. La pareja volvió a inclinarse por la vía de la adopción para concretar su paternidad, recurriendo al mismo método que implementaron en su primera experiencia como padres.
La primicia sobre la llegada del bebé fue publicada de manera exclusiva este jueves 17 de septiembre por la revista "People", citando el testimonio de fuentes cercanas al matrimonio. Hasta el momento, ni los protagonistas ni sus representantes han emitido declaraciones oficiales al respecto.
El antecedente inmediato de la pareja se remonta a agosto del año pasado, cuando anunciaron la llegada de su primera hija. En aquella oportunidad, el comunicado conjunto difundido en sus plataformas digitales detalló el proceso para sumar a su “dulce niña mediante adopción”. En dicho mensaje, publicado el 21 de agosto, los jóvenes manifestaron: “Estamos más que emocionados de embarcarnos en este hermoso próximo capítulo de la paternidad tanto en paz como en privacidad”.
Un noviazgo mediático, boda secreta y el sueño de una gran familia
La historia entre la protagonista de la afamada serie "Stranger Things" —donde alcanzó notoriedad internacional interpretando a Once desde los 12 años— y el hijo del músico Jon Bon Jovi comenzó en el verano de 2021. Tras hacer su primera aparición pública en la entrega de los premios "Bafta" en marzo de 2022, anunciaron su compromiso en abril de 2023.
En mayo de 2024, la pareja concretó su matrimonio en absoluto secreto ante un grupo reducido de allegados, evento que luego festejaron con una ceremonia de mayor escala en septiembre de 2024. Más tarde, la intérprete de la película "Enola Holmes" compartió imágenes del enlace en sus redes sociales.
En marzo de 2025, durante su participación en el podcast "SmartLess", la artista repasó sus deseos de maternidad y su postura frente a la llegada de sus hijos, recordando los inicios de sus propios padres: “Mi madre tuvo a su primer hijo a los 21 años y mi padre tenía 19. Y ya sabes, ha sido lo mío desde antes de conocer a Jake. Quería ser mamá tal y como la mía lo fue para mí”.
“Quiero centrarme en establecerme de verdad como actriz y productora, pero también me parece muy importante empezar una familia”, continuó y cerró sobre los deseos de ambos, así como de la importancia que tiene para ellos adoptar: “Quiero una gran familia. Yo vengo de una de cuatro hijos, Jake también. Entonces, definitivamente, está en nuestro futuro, pero, para mí, no veo que tener tu propio hijo sea tan diferente a adoptar”.
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