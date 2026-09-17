Millie Bobby Brown fue mamá por segunda vez junto a Jake Bongiovi

En marzo de 2025, durante su participación en el podcast "SmartLess", la artista repasó sus deseos de maternidad y su postura frente a la llegada de sus hijos, recordando los inicios de sus propios padres: “Mi madre tuvo a su primer hijo a los 21 años y mi padre tenía 19. Y ya sabes, ha sido lo mío desde antes de conocer a Jake. Quería ser mamá tal y como la mía lo fue para mí”.

“Quiero centrarme en establecerme de verdad como actriz y productora, pero también me parece muy importante empezar una familia”, continuó y cerró sobre los deseos de ambos, así como de la importancia que tiene para ellos adoptar: “Quiero una gran familia. Yo vengo de una de cuatro hijos, Jake también. Entonces, definitivamente, está en nuestro futuro, pero, para mí, no veo que tener tu propio hijo sea tan diferente a adoptar”.