Susana Giménez fue al Colón a ver una obra y Moria Casán la destrozó: "Jubilada del éxito"
La obra inspirada en Jorge Luis Borges, "Principio de Éxtasis", generó una nueva disputa entre las divas de la televisión. Los detalles de su nueva disputa.
Durante su reciente paso por la Argentina, la conductora Susana Giménez se convirtió en el centro de las miradas al presenciar la obra “Principio de Éxtasis”, la producción que causa furor en las instalaciones del Teatro Colón. Sin embargo, su recorrido por el país derivó en un tenso cruce mediático con Moria Casán, quien arremetió sin filtro contra la diva de los teléfonos al considerar que se encuentra alejada del ámbito laboral.
La presencia de la histórica figura televisiva en el emblemático coliseo nacional se dio en compañía de Julio Bocca, director del Ballet Estable, y Gerardo Griecco, máxima autoridad de la institución. En ese marco, asistió al homenaje que realiza el cuerpo de baile a Jorge Luis Borges al cumplirse 40 años de su partida física, mediante un espectáculo fundamentado en "El Aleph".
La propuesta escénica, que posee partituras originales compuestas por Gustavo Santoalalla y dirección de Goyo Montero, busca abordar la figura del escritor a través de dos actos. Al respecto, el coreógrafo español sostuvo: “No intenta abarcar lo escrito por Borges, porque es inabarcable, es indescriptible como él mismo asienta en las primeras páginas”.
Las ácidas críticas de Moria por la falta de actividad y el estilo de vida en Punta del Este
A pesar del marco cultural, el foco derivó en las declaraciones que Giménez realizó ante la prensa, donde deslizó una opinión sobre Casán que provocó la reacción inmediata de "La One". Sin rodeos, Moria desestimó la postura de la animadora señalando: “Ella no maneja el humor, porque dice que con el humor le han puesto muchas cosas, o sea, que no tiene sentido del humor. No me mueve la aguja lo que la Giménez diga o lo que no porque ya está, es como una retirada espiritual, ella es como una jubilada del éxito también. No estás trabajando, vivís en otro país y venís acá a hacer sociales y a pasear por todas partes. No estás en actividad, entonces ¿Cómo vas a tener éxito?”
Siguiendo con su análisis, la vedette rememoró el reconocimiento recibido en la primera entrega de los Premios Pinti llevada a cabo en esa misma sala teatral, marcando una clara distancia respecto a la trayectoria de su colega: “Vas al Colón... Imagínate tú que la última vez que estuve en el Colón me aplaudieron de pie desde todo el teatro por un premio de 40 años de trayectoria teatral. Trayectoria no es acumulación de éxito”
Posteriormente, la artista cuestionó la rutina que Susana mantiene en su residencia uruguaya, tildándola de llevar una cotidianeidad pasiva antes de ingresar a la Capital Federal: “Viene desde su reserva de Punta del Este, que tiene una personalidad medio sedentaria, porque ¿qué hace? Pinta sillas, arregla jardines, no sé, es como una gran utilitaria”.
“Cuando viene acá es como que viene a Broadway, imagináte, ve la gran urbe, el Obelisco, le preguntan: ‘¿Qué opinás de esto?, ¿Qué opinás de lo otro?’. Cada tanto se la agarra con mujeres como, por ejemplo, mi prima Alfano. ¿Podés creer lo que dijo de ella? Ahí hay una cosa, me quiso matar”, dijo luego.
Frente a las apreciaciones de Susana sobre su calma y su estatus laboral, Casán reaccionó con ironía sobre la manera en que la percibe la diva: “Bueno, que alguien me perciba tranquila a mí, es porque está en otro plano mental y todo. Si hay algo que no soy es tranquila, chicos”
Asimismo, Moria analizó los dichos de la conductora como un ataque velado y se encargó de reivindicar los 35 años que lleva arriba de los escenarios sin interrupción: “Tiró un dardito cuando dijo ‘ahora que está exitosa’. No, mi amor, son 35 años”
“Imagínate tú, el éxito mío. El problema es que no estoy exitosa, estoy exitosísima. Exitosa estuve toda la vida y tantos años trabajando sin parar, convocando al teatro, todo. ‘Exitoxísima’ sería, mi amor. Este es mi actual nivel, que no me lo creo, trabajo para seguir, para no creérmelo”, afirmó la Diva y cerró: “Este es el trabajo de toda la vida, el cable a tierra, el pie a tierra que siempre dije, que soy una divagante hermosa, que no me creo nada. Me creo todos los días el trabajo, estar acá, divina, divina, dar lo mejor, no faltar, no tener mañas, no tener competencia con nadie porque soy segura de mí misma, mi amor”
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