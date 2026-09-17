Susana Giménez fue al Colón a ver una obra y Moria Casán la destrozó: "Jubilada del éxito"

Posteriormente, la artista cuestionó la rutina que Susana mantiene en su residencia uruguaya, tildándola de llevar una cotidianeidad pasiva antes de ingresar a la Capital Federal: “Viene desde su reserva de Punta del Este, que tiene una personalidad medio sedentaria, porque ¿qué hace? Pinta sillas, arregla jardines, no sé, es como una gran utilitaria”.

“Cuando viene acá es como que viene a Broadway, imagináte, ve la gran urbe, el Obelisco, le preguntan: ‘¿Qué opinás de esto?, ¿Qué opinás de lo otro?’. Cada tanto se la agarra con mujeres como, por ejemplo, mi prima Alfano. ¿Podés creer lo que dijo de ella? Ahí hay una cosa, me quiso matar”, dijo luego.

Frente a las apreciaciones de Susana sobre su calma y su estatus laboral, Casán reaccionó con ironía sobre la manera en que la percibe la diva: “Bueno, que alguien me perciba tranquila a mí, es porque está en otro plano mental y todo. Si hay algo que no soy es tranquila, chicos”

Asimismo, Moria analizó los dichos de la conductora como un ataque velado y se encargó de reivindicar los 35 años que lleva arriba de los escenarios sin interrupción: “Tiró un dardito cuando dijo ‘ahora que está exitosa’. No, mi amor, son 35 años”

“Imagínate tú, el éxito mío. El problema es que no estoy exitosa, estoy exitosísima. Exitosa estuve toda la vida y tantos años trabajando sin parar, convocando al teatro, todo. ‘Exitoxísima’ sería, mi amor. Este es mi actual nivel, que no me lo creo, trabajo para seguir, para no creérmelo”, afirmó la Diva y cerró: “Este es el trabajo de toda la vida, el cable a tierra, el pie a tierra que siempre dije, que soy una divagante hermosa, que no me creo nada. Me creo todos los días el trabajo, estar acá, divina, divina, dar lo mejor, no faltar, no tener mañas, no tener competencia con nadie porque soy segura de mí misma, mi amor”