Se filtró la invitación del casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: el detalle que eligió ella

La presencia de Messi, además, fue especialmente destacada por Méndez, quien aseguró que el capitán de la Selección argentina ya tendría la invitación digital en su teléfono.

La invitación

El detalle de la invitación que vuelve a poner el foco en la familia de Tini

La difusión de la tarjeta también reavivó las versiones sobre las personas que no formarían parte de la celebración. En el programa se volvió a mencionar que los padres de Tini, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, no habrían recibido la invitación. Se trata de una versión difundida públicamente por Méndez y que no fue confirmada de manera oficial por Tini ni por Rodrigo de Paul.

Más allá de las especulaciones alrededor de la lista de invitados, lo concreto es que la pareja continúa avanzando con los preparativos de la boda. Tini ya había mostrado parte de ese proceso en sus redes sociales, donde confirmó su compromiso y compartió imágenes de su primera prueba de vestido en París.

La cantante eligió al diseñador francobelga Ludovic de Saint Sernin para confeccionar el vestido que utilizará durante la celebración y adelantó que se trata de un diseño muy especial para ella.

Mientras tanto, la invitación que se filtró permitió conocer un poco más de la estética que tendrá el casamiento: una celebración marcada por los tonos suaves, la peonía azul y un mensaje que, al menos según la interpretación difundida, apunta a una nueva etapa en la vida de Tini y Rodrigo.