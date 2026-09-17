Se filtró la invitación del casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: el detalle que eligió ella
La tarjeta digital de la boda salió a la luz y permitió conocer cuándo y dónde será la celebración, además de un particular elemento que tendría un significado especial para la cantante.
El casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul vuelve a estar en el centro de la escena. A tres meses de la fecha prevista para la boda, se conoció la que sería la invitación digital que la pareja envió a sus invitados y aparecieron nuevos detalles sobre una celebración que promete ser multitudinaria.
La tarjeta fue difundida este jueves por el periodista Gustavo Méndez durante La mañana con Moria, donde mostró cómo sería el diseño elegido para el gran día. Según la información que dio a conocer, la celebración está prevista para el 19 de diciembre a las 21 en Dok Haras, ubicado en Exaltación de la Cruz.
La invitación tiene un fondo en tonos neutros y está protagonizada por una peonía de color celeste pintada en acuarela. En el centro también aparecen los nombres de los protagonistas y la frase “los esperamos con mucho amor”.
El detalle de la flor no sería casual. Según explicó Méndez, la elección de la peonía azul estaría relacionada con conceptos como el afecto profundo, la felicidad y la prosperidad. La estética de la tarjeta, además, tendría un fuerte componente personal y romántico.
De acuerdo con lo que trascendió, la boda tendría más de 300 invitados y reuniría a figuras del espectáculo y del mundo del fútbol. Entre los nombres mencionados aparecen Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, María Becerra, Nicki Nicole, La Joaqui, Oriana Sabatini, Lele Pons, Stefi Roitman, Ricky Montaner, Alejandro Sanz y Susana Giménez.
La presencia de Messi, además, fue especialmente destacada por Méndez, quien aseguró que el capitán de la Selección argentina ya tendría la invitación digital en su teléfono.
El detalle de la invitación que vuelve a poner el foco en la familia de Tini
La difusión de la tarjeta también reavivó las versiones sobre las personas que no formarían parte de la celebración. En el programa se volvió a mencionar que los padres de Tini, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, no habrían recibido la invitación. Se trata de una versión difundida públicamente por Méndez y que no fue confirmada de manera oficial por Tini ni por Rodrigo de Paul.
Más allá de las especulaciones alrededor de la lista de invitados, lo concreto es que la pareja continúa avanzando con los preparativos de la boda. Tini ya había mostrado parte de ese proceso en sus redes sociales, donde confirmó su compromiso y compartió imágenes de su primera prueba de vestido en París.
La cantante eligió al diseñador francobelga Ludovic de Saint Sernin para confeccionar el vestido que utilizará durante la celebración y adelantó que se trata de un diseño muy especial para ella.
Mientras tanto, la invitación que se filtró permitió conocer un poco más de la estética que tendrá el casamiento: una celebración marcada por los tonos suaves, la peonía azul y un mensaje que, al menos según la interpretación difundida, apunta a una nueva etapa en la vida de Tini y Rodrigo.
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